EasyFix Mini 拋棄式地板刷不織布巾，包含15塊由優質吸收性材料製成的布ㄐ巾。需要快速處理時，始終要準備好一塊乾淨的布巾，以便在所有堅硬的表面上進行更簡單，更衛生的清潔。即使角落和邊緣也可以輕鬆清潔。借助魔鬼氈的黏貼方式，可將一次性布巾快速輕鬆地連接到蒸汽清洗機的EasyFix MIni地板刷上：只需將EasyFix Mini地板刷壓在具有黃色魔鬼氈的布料側面即可並且可以使用了。清潔後，抹布可輕鬆與生活垃圾一起處理-從而使您免去了清洗抹布的繁瑣且費時的工作。