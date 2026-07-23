CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 200Tablets

水溶性薄膜中的深層清潔錠。採用 iCapsol 技術或Puzzi進行噴灑，無需任何沖洗。適用於所有類型的紡織地板覆蓋物（包括羊毛纖維）。

CarpetPro 清潔劑錠劑 RM 760 憑藉創新的 iCapsol 技術，確保出色的清潔效果和特別短的乾燥時間。溶解錠劑單獨包裝在水溶性薄膜中，非常容易分配適量並安全使用。我們的 Puzzi 噴抽式清洗機和地毯清潔機用於噴抽噴灑的強大深層清潔劑，甚至可以可靠地去除重油、油脂和礦物污垢。無需沖洗，因為創新、省時（且節省成本）的 iCapsol 技術可在清潔紡織地板覆蓋物時將污垢包覆起來，使其在乾燥時結晶，然後只需用乾式吸塵器即可無需沖洗。無磷酸鹽 CarpetPro 清潔劑錠劑 RM 760 具有 Woolsafe 認證，這意味著它適用於合成纖維和天然纖維製成的地板地毯與紡織品。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (Tablets) 200
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 8.9
重量(包裝後公斤) (kg) 3.7
產品
  • 有效的深層清潔劑，用於紡織品覆蓋物和室內裝潢的噴霧清潔
  • 溶解重油、油脂和礦物污漬
  • iCapsol 技術：無需沖洗，表面很快就會變乾
  • 更短乾燥時間
  • 清潔片的單一包裝採用水溶性薄膜保護皮膚
  • 水溶性薄膜中的可溶性錠劑促進清潔
  • 對材料溫和
  • 在所有溫度範圍內都可以產生清潔作用
  • 不含漂白劑
  • 改善地板衛生
  • 宜人、清新的香味
  • 錠劑
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 200Tablets
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 200Tablets
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 200Tablets
CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Tablet, 200Tablets
應用範圍
  • 汽車準備
  • 針織表面
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

法律聲明

Cookie 政策

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司