CarpetPro 清潔劑錠劑 RM 760 憑藉創新的 iCapsol 技術，確保出色的清潔效果和特別短的乾燥時間。溶解錠劑單獨包裝在水溶性薄膜中，非常容易分配適量並安全使用。我們的 Puzzi 噴抽式清洗機和地毯清潔機用於噴抽噴灑的強大深層清潔劑，甚至可以可靠地去除重油、油脂和礦物污垢。無需沖洗，因為創新、省時（且節省成本）的 iCapsol 技術可在清潔紡織地板覆蓋物時將污垢包覆起來，使其在乾燥時結晶，然後只需用乾式吸塵器即可無需沖洗。無磷酸鹽 CarpetPro 清潔劑錠劑 RM 760 具有 Woolsafe 認證，這意味著它適用於合成纖維和天然纖維製成的地板地毯與紡織品。