CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760, 16Tablets
水溶性薄膜中的深層清潔錠。採用 iCapsol 技術或 Puzzi 進行噴灑，無需任何沖洗。適用於所有類型的紡織地板覆蓋物（包括羊毛纖維）。
CarpetPro 清潔劑錠劑 RM 760 憑藉創新的 iCapsol 技術，確保出色的清潔效果和特別短的乾燥時間。溶解錠劑單獨包裝在水溶性薄膜中，非常容易分配適量並安全使用。我們的 Puzzi 噴抽式清洗機和地毯清潔機用於噴抽噴灑的強大深層清潔劑，甚至可以可靠地去除重油、油脂和礦物污垢。無需沖洗，因為創新、省時（且節省成本）的 iCapsol 技術可在清潔紡織地板覆蓋物時將污垢包覆起來，使其在乾燥時結晶，然後只需用乾式吸塵器即可無需沖洗。無磷酸鹽 CarpetPro 清潔劑錠劑 RM 760 具有 Woolsafe 認證，這意味著它適用於合成纖維和天然纖維製成的地板地毯與紡織品。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (Tablets)
|16
|包裝數量 (Piece(s))
|20
|酸鹼值
|8.9
|重量(公斤) (kg)
|0.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|70 x 61 x 135
產品
- 有效的深層清潔劑，用於紡織品覆蓋物和室內裝潢的噴霧清潔
- 溶解重油、油脂和礦物污漬
- iCapsol 技術：無需沖洗，表面很快就會變乾
- 更短乾燥時間
- 清潔片的單一包裝採用水溶性薄膜保護皮膚
- 水溶性薄膜中的可溶性錠劑促進清潔
- 對材料溫和
- 在所有溫度範圍內都可以產生清潔作用
- 不含漂白劑
- 改善地板衛生
- 宜人、清新的香味
- 錠劑
應用範圍
- 汽車準備
- 針織表面