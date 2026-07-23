CarpetPro Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA, 10l

天然深層清潔劑，適用於天然及合成纖維地毯及家具。內建除臭劑，採用 iCapsol 技術，方便使用，無需沖洗。

這款液體深層清潔劑能夠有效去除地毯、合成纖維和天然纖維製成的軟墊家具上的油污、油脂和礦物污漬，效果與傳統清潔劑不相上下。它適用於 Puzzi 等機器和地毯清潔機 (BRC) 進行噴霧。由於 iCapsol 技術，污垢被包裹起來，乾燥時結晶，只需用吸塵器即可吸走。無需沖洗，節省時間並減少水分，使地毯更快乾燥，方便行走。 WoolSafe 認證證實了它適用於精緻的天然纖維，例如純新羊毛和綿羊毛。內建的除臭劑可消除異味，散發清新香氣。天然清潔劑 iCapsol RM 764N OA 含有超過 99% 的天然成分，界面活性劑源自於食品工業廢棄物中的麥麩和玉米。它不含礦物油、微塑膠、色素、矽油和磷酸鹽。天然清潔劑也是無害的，不構成危險品，因此儲存和運輸都很簡單、經濟實惠。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 10
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 9
重量(包裝後公斤) (kg) 11.6
產品
  • 有效的深層清潔劑，用於紡織品覆蓋物和室內裝潢的噴霧清潔
  • 溶解油漬、油脂和礦物污漬
  • iCapsol 技術：無需沖洗，表面很快就會變乾
  • 帶整合的臭味去除成分。有效去除汗味、尿味、尼古丁等難聞氣味。
  • 對材料溫和
  • 改善地板衛生
  • 宜人、清新的香味
  • 不含微塑膠、矽酮、奈米材料、磷酸鹽和著色劑。
  • 不含漂白劑
  • 不含溶劑
  • 非危險品分類
CarpetPro Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA, 10l
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CarpetPro Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA, 10l
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影片

應用範圍
  • 汽車準備
  • 針織表面
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