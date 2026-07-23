這款液體深層清潔劑能夠有效去除地毯、合成纖維和天然纖維製成的軟墊家具上的油污、油脂和礦物污漬，效果與傳統清潔劑不相上下。它適用於 Puzzi 等機器和地毯清潔機 (BRC) 進行噴霧。由於 iCapsol 技術，污垢被包裹起來，乾燥時結晶，只需用吸塵器即可吸走。無需沖洗，節省時間並減少水分，使地毯更快乾燥，方便行走。 WoolSafe 認證證實了它適用於精緻的天然纖維，例如純新羊毛和綿羊毛。內建的除臭劑可消除異味，散發清新香氣。天然清潔劑 iCapsol RM 764N OA 含有超過 99% 的天然成分，界面活性劑源自於食品工業廢棄物中的麥麩和玉米。它不含礦物油、微塑膠、色素、矽油和磷酸鹽。天然清潔劑也是無害的，不構成危險品，因此儲存和運輸都很簡單、經濟實惠。