Cepillo para alfombras

Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el cepillo para alfombras de fácil colocación en la boquilla para suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.

El cepillo para alfombras y la boquilla para suelos EasyFix forman el equipo perfecto para limpiar con vapor las alfombras. La boquilla para suelos EasyFix se introduce y extrae de forma sencilla y cómoda en el cepillo para alfombras, sin necesidad de agacharse. De ese modo, las alfombras se renuevan con comodidad y rapidez gracias a la fuerza del vapor y las fibras se vuelven a enderezar.

Características y ventajas
Apto para la boquilla para suelos EasyFix
  • Limpieza sencilla con vapor de las alfombras.
La boquilla para suelos EasyFix se introduce en el cepillo para alfombras y se extrae con facilidad
  • Para un manejo cómodo sin necesidad de agacharse.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 357 x 178 x 46
Campos de aplicación
  • Alfombras y moquetas
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