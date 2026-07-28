轉接器2 M22IG-TR22AG

轉接器2，用於將舊設備與新軟管連接，將舊槍與新軟管連接

技術說明

技術數據

溫度 (°C) max. 155
最大壓力 (bar) 300
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 0.2