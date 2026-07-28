杯狀泡沫噴槍 基本 1, 350 l/h - 600 l/h
對於流量為350–600 升 / 小時的高壓清洗機：新型，堅固耐用且非常優質的基本1 杯泡沫噴杆，具有出色的泡沫質量，而消耗的清潔劑卻僅為原來的一半。
與我們的RM 838 VehiclePro泡沫清潔劑結合使用時，新開發的基本 1 杯泡沫噴杆將來會減少約50％的清潔劑消耗。它是專為無伺服控制功能的高壓清洗機而設計的，每小時流量為350至600升，並以出色的泡沫質量，簡單的處理方式和優質材料（例如黃銅基體）而給人留下深刻印象, 使用壽命長。可以使用一體式板對劑量進行精確的三階段調整，這也可以有效防止意外調整。堅固且符合人體工學的清潔劑容器，由於其形狀也非常穩定，具有大的填充口，多頭螺紋，因此可以快速更換，並且在脖子上有其他抓握選項。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|350 - 600
|噴嘴尺寸 ( )
|38
|最大壓力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水槽容量(公升) (l)
|1
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|包括包裝的重量 (kg)
|0.8