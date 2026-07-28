與我們的RM 838 VehiclePro泡沫清潔劑結合使用時，新開發的基本 1 杯泡沫噴杆將來會減少約50％的清潔劑消耗。它是專為無伺服控制功能的高壓清洗機而設計的，每小時流量為350至600升，並以出色的泡沫質量，簡單的處理方式和優質材料（例如黃銅基體）而給人留下深刻印象, 使用壽命長。可以使用一體式板對劑量進行精確的三階段調整，這也可以有效防止意外調整。堅固且符合人體工學的清潔劑容器，由於其形狀也非常穩定，具有大的填充口，多頭螺紋，因此可以快速更換，並且在脖子上有其他抓握選項。