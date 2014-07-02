噴頭090用於雙噴頭操作HKF 50

高壓全流噴嘴 090 ，適用於內部清潔頭，噴霧角度為 0 °，由硬化不銹鋼製成，並具備 1/8 英寸螺紋。

技術說明

技術數據

噴嘴尺寸 ( ) 90
連接螺紋 M22 x 1,5