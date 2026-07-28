這款緊湊型內部清潔頭非常適合用於清潔開口直徑 65 毫米或以上的桶和容器。清潔頭由一個 24 伏特的交流 50/60 赫茲電動馬達驅動。 24 伏的低電壓在潮濕應用區域使用時確保了最大安全性。噴嘴以恆定的速度圍繞兩個軸旋轉，能夠清潔到容器的每一寸。其重量僅為 4.9 公斤，不需要額外的懸掛設備。可在最高 140 巴， 3000 升 / 小時以及 90°C 的水溫下運行。清潔頭總長為 1256 毫米，浸入深度為 915 毫米。內部清潔頭可以通過高壓軟管快速輕鬆地連接到冷水或熱水高壓清洗機上。