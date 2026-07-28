Rotary cleaner head M63E
不銹鋼製的緊湊型內部清潔頭，專為清潔開口直徑 65 毫米或以上的桶和容器內部而設計。具有輕巧的重量和恆定的轉速，由電動馬達驅動。
這款緊湊型內部清潔頭非常適合用於清潔開口直徑 65 毫米或以上的桶和容器。清潔頭由一個 24 伏特的交流 50/60 赫茲電動馬達驅動。 24 伏的低電壓在潮濕應用區域使用時確保了最大安全性。噴嘴以恆定的速度圍繞兩個軸旋轉，能夠清潔到容器的每一寸。其重量僅為 4.9 公斤，不需要額外的懸掛設備。可在最高 140 巴， 3000 升 / 小時以及 90°C 的水溫下運行。清潔頭總長為 1256 毫米，浸入深度為 915 毫米。內部清潔頭可以通過高壓軟管快速輕鬆地連接到冷水或熱水高壓清洗機上。
特點和好處
由 24V 50/60 赫茲電動馬達驅動。無論水流量或水壓如何，始終保持恆定的轉速。 24V 安全電壓。 更高的工作安全性。
高靈活性慢速旋轉和高工作壓力以獲得最佳清潔效果。 適用於水流量高達 3000 升 / 小時和最高 140 巴的高壓。 適用於清潔桶內部，以及中型和大型儲罐。
智能設計。特別人性化，維護需求低。 易於操作 - 單手操作容器中的頂位。 恆定的轉速以確保一致的清潔效果。
雙側刷可根據要求提供
- 高質量材料，長壽命
- 適用於含有 Kärcher 清潔劑的水。
- 適用水溫可高達 90°C 。
重量輕，結構緊湊
- 用途多樣且靈活。
- 適用於清潔開口直徑從 65 毫米的容器內部。
- 僅重 4.9 公斤，無需額外的懸掛設備。
技術說明
技術數據
|高壓介面
|G3/8″
|驅動
|電動
|噴嘴數量 (Piece(s))
|1 / 4
|容量 (l/h)
|3000
|轉速 (rpm)
|19
|安裝長度 (mm)
|915
|電壓 (V)
|24
|頻率 (Hz)
|50 - 60
|壓力 (bar)
|max. 140
|儲罐開口 (mm)
|min. 65
|溫度 (°C)
|max. 90
|重量 (kg)
|4.9
|包括包裝的重量 (kg)
|7.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|1256
應用領域
- 也適合清潔 IBC 容器（儲罐）內部。
- 用於清洗罐內（工業、物流、公共服務）
- 用於食品、化妝品和化學品行業的容器 / 儲存清潔。
- 用於清潔運輸化學產品的容器。
- 用於清潔運輸食品的容器。
- 用於清潔食品和化學品行業的固定容器。