WB 120 旋轉清潔刷 汽車 & 自行車
輕柔地清潔汽車和摩托車：帶有創新的柔軟微纖維可互換配件「汽車和自行車」的旋轉清潔刷。 可60°C機洗。
使用釋放桿，可以快速輕鬆地更換「汽車和單車」創新的可互換配件，而不會與灰塵接觸，其透明外殼提供了出色的清潔體驗。 巧妙的魔術貼使兩部分式配件的布部分可以在清潔後拆下並在60°C的機器中清洗。 高壓清洗機刷和柔軟的超細纖維布非常適合輕柔地清潔汽車和摩托車。如果需要，可以通過高壓清洗機施加清潔劑。 其新的變速器，WB 120比以前型號是升更大的力量-可有效而徹底的清潔。 旋轉清潔刷適用於K 2至K 7範圍內的所有Kärcher高壓清洗機。通用和家用與園藝萬用可互換的配件（單獨提供）適用於所有光滑表面，或特別適用於耐用表面，並且與 WB 120及其前型號WB 100。
特點和好處
旋轉刷頭
- 柔和和高效的清潔作用
通過釋放桿更換配件
- 更換配件時更快捷，更輕鬆，而不會接觸到灰塵。
創新的超細纖維配件，帶魔術貼扣環
- 用於旋轉高壓清洗機刷的第一個可更換和可清洗的紡織品配件。
特別溫和的清潔
- 非常適合清潔細膩的表面，例如油漆。
可拆洗
- 可在60°C的溫度下機洗。
通過高壓清洗機施加清洗劑
- 強力和高效的清洗作用
透明外殼
- 可見技術帶來清潔體驗。
與花園軟管轉接器兼容
- 無需使用高壓清洗機，即可將所有Kärcher刷子更快地連接到花園軟管。
技術說明
技術數據
|纖維成分紡織品
|75% 聚酯; 25% 聚酰胺
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|296 x 142 x 140
Videos
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車