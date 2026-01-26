使用釋放桿，可以快速輕鬆地更換「汽車和單車」創新的可互換配件，而不會與灰塵接觸，其透明外殼提供了出色的清潔體驗。 巧妙的魔術貼使兩部分式配件的布部分可以在清潔後拆下並在60°C的機器中清洗。 高壓清洗機刷和柔軟的超細纖維布非常適合輕柔地清潔汽車和摩托車。如果需要，可以通過高壓清洗機施加清潔劑。 其新的變速器，WB 120比以前型號是升更大的力量-可有效而徹底的清潔。 旋轉清潔刷適用於K 2至K 7範圍內的所有Kärcher高壓清洗機。通用和家用與園藝萬用可互換的配件（單獨提供）適用於所有光滑表面，或特別適用於耐用表面，並且與 WB 120及其前型號WB 100。