WB 130 旋轉清潔刷
不斷運行：帶有可互換配件的旋轉清洗刷可清潔油漆、玻璃或塑料等光滑表面。 借助集成的脫扣桿，可快速更換配件。
當與可更換的通用配件結合使用時，Kärcher 的 WB 130 旋轉清潔刷特別適用於油漆、玻璃或塑料等表面。 強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。 清潔刷具有脫扣桿，可快速輕鬆地更換附件，而不會接觸污垢，並配有透明蓋，可提供令人印象深刻的清潔體驗。 如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和塗抹清潔劑。 清潔刷適用於 K 2 至 K 7 範圍內的所有 Kärcher 高壓清洗機。 兩個可互換的附件: 汽車和自行車以及家庭和花園，單獨提供，特別適用於精緻或耐用的表面。
特點和好處
旋轉刷頭
- 柔和和高效的清潔作用
- 清潔方便舒適。
通過釋放桿更換配件
- 更換配件時更快捷，更輕鬆，而不會接觸到灰塵。
- 始終保持雙手潔淨。
- 為不同的應用選擇合適的配件。
使用連接到高壓清洗機的刷子塗抹洗滌劑
- 強力和高效的清洗作用
透明外殼
- 可見技術帶來清潔體驗。
集成的猪鬃刷毛
- 減少噴水並保護用戶和周圍環境。
與花園軟管轉接器兼容
- 連接花園軟管，無需高壓清洗機即可使用。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|305 x 156 x 137
如您有任何疑问，请联系卡赫官方售后
Videos
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 溫室花園
- 車庫門
- 百葉窗 / 捲簾
- 隱私屏幕元素
- 陽台壁板
- 窗台