當與可更換的通用配件結合使用時，Kärcher 的 WB 130 旋轉清潔刷特別適用於油漆、玻璃或塑料等表面。 強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。 清潔刷具有脫扣桿，可快速輕鬆地更換附件，而不會接觸污垢，並配有透明蓋，可提供令人印象深刻的清潔體驗。 如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和塗抹清潔劑。 清潔刷適用於 K 2 至 K 7 範圍內的所有 Kärcher 高壓清洗機。 兩個可互換的附件: 汽車和自行車以及家庭和花園，單獨提供，特別適用於精緻或耐用的表面。