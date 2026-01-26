Kärcher 的 WB 130 汽車和自行車旋轉清潔刷因其柔軟的超細纖維而特別適用於清潔汽車和摩托車，並通過其透明蓋提供令人印象深刻的清潔效果。 強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。 借助脫扣桿，可以快速、創新、輕鬆地更換的汽車和自行車配件，而不會接觸污垢。 由於巧妙的搭扣，兩件式配件的布料部分可以在清潔後取下，並在 60°C 的機器中清洗。 旋轉清潔刷適用於所有 Kärcher K 2 至 K 7 級高壓清洗機。 如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和塗抹清潔劑。 用於 WB 130 旋轉清潔刷的兩個可互換萬用和家庭和花園配件可單獨購買，適用於所有光滑表面，特別適用於耐腐蝕表面。