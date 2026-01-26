WB 130 汽車和自行車旋轉清潔刷
溫和清潔汽車和摩托車：帶有創新的可拆卸超細纖維旋轉清潔刷的汽車和自行車配件。 可在 60°C 下機洗。
Kärcher 的 WB 130 汽車和自行車旋轉清潔刷因其柔軟的超細纖維而特別適用於清潔汽車和摩托車，並通過其透明蓋提供令人印象深刻的清潔效果。 強大的旋轉確保有效和徹底的清潔。 借助脫扣桿，可以快速、創新、輕鬆地更換的汽車和自行車配件，而不會接觸污垢。 由於巧妙的搭扣，兩件式配件的布料部分可以在清潔後取下，並在 60°C 的機器中清洗。 旋轉清潔刷適用於所有 Kärcher K 2 至 K 7 級高壓清洗機。 如果需要，也可以使用連接到高壓清洗機的刷子使用和塗抹清潔劑。 用於 WB 130 旋轉清潔刷的兩個可互換萬用和家庭和花園配件可單獨購買，適用於所有光滑表面，特別適用於耐腐蝕表面。
特點和好處
旋轉刷頭
- 柔和和高效的清潔作用
通過釋放桿更換配件
- 更換配件時更快捷，更輕鬆，而不會接觸到灰塵。
- 你的手永遠保持乾淨。
- 為不同的應用選擇合適的配件。
創新的超細纖維配件，帶有鉤環扣，可拆卸和可清洗
- 可在60°C的溫度下機洗。
- 配件可以快速再次使用，無需任何努力。
特別溫和的清潔
- 非常適合清潔細膩的表面，例如油漆。
使用連接到高壓清洗機的刷子塗抹洗滌劑
- 強力和高效的清洗作用
透明外殼
- 可見技術帶來清潔體驗。
集成的猪鬃刷毛
- 減少噴水並保護用戶和周圍環境。
與花園軟管轉接器兼容
- 連接花園軟管，無需高壓清洗機即可使用。
技術說明
技術數據
|纖維成分紡織品
|75% 聚酯; 25% 聚酰胺
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|305 x 156 x 137
如您有任何疑问，请联系卡赫官方售后
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車