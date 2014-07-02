2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"

Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"

Особенности и преимущества
Коннектор с двумя выходами
  • Для подсоединения внутрееней резьбы с внутренней резьбой. Можно использовать как один так и 2 выхода
Гибкая установка
  • Оптимальное соединение шлангов и труб
Установка без инструментов
  • Подключение не требует инструментов.
Оптимизированное резьбовое соединение
  • Надежное уплотнение адаптера без уплотнительной ленты.
Спецификации

Технические характеристики

Размеры 1" – 1"
Размер резьбы G1
Диаметр 1″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,063
Вес (с упаковкой) (кг) 0,098
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 80 x 128 x 40

Оснащение

  • Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.