Фильтр от накипи для SC 3
Картридж с фильтром для удаления накипи автоматически и эффективно удаляет известь из заливаемой воды - обеcпечивает длительный срок службы аппарата. Подходит для пароочистителя SC 3.
Просто и эффективно: когда индикатор картриджа для удаления накипи загорается красным на дисплее вашего устройства SC 3, просто извлеките его и вставьте новый. Затем нажмите кнопку сброса - и вы можете продолжить очистку паром, как и раньше.
Особенности и преимущества
Защита аппарата от образования известковых отложений
- Продлевает срок службы пароочистителя.
Простая и быстрая замена картриджа
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,141
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,159
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|56 x 56 x 163
Области применения
- Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер