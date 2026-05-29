Фильтр от накипи для SC 3

Картридж с фильтром для удаления накипи автоматически и эффективно удаляет известь из заливаемой воды - обеcпечивает длительный срок службы аппарата. Подходит для пароочистителя SC 3.

Просто и эффективно: когда индикатор картриджа для удаления накипи загорается красным на дисплее вашего устройства SC 3, просто извлеките его и вставьте новый. Затем нажмите кнопку сброса - и вы можете продолжить очистку паром, как и раньше.

Особенности и преимущества
Защита аппарата от образования известковых отложений
  • Продлевает срок службы пароочистителя.
Простая и быстрая замена картриджа
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,141
Вес (с упаковкой) (кг) 0,159
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 56 x 56 x 163
Области применения
  • Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер