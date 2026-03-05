Грязевая фреза DB 180 для К 7

Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления серии К 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.

Грязевая фреза с роторным соплом формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха. Для аппаратов высокого давления серии К 7.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Эффективно удаляет стойкие загрязнения с деликатных поверхностей
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Байонетное соединение
  • Удобство в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,167
Вес (с упаковкой) (кг) 0,306
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 450 x 41 x 41

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох