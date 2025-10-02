Картриджный фильтр для WD/SE
Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без дополнительного фильтр-мешка. Подходит, в частности, к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.
Легко и удобно: пылесосом, оснащенным патронным фильтром, можно производить уборку без установки дополнительного фильтр-мешка. При этом фильтр устанавливается и снимается одним поворотом, без использования отдельного фиксирующего элемента. Патронный фильтр, гарантирующий оптимальное задержание пыли, подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher моделей WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 – KWD 3, а также к моющим пылесосам Kärcher SE 4001 и SE 4002.
Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтр
- Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
- Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневая
|Вес (кг)
|0,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|122 x 122 x 115
Области применения
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости