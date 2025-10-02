Картриджный фильтр для WD/SE

Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без дополнительного фильтр-мешка. Подходит, в частности, к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.

Легко и удобно: пылесосом, оснащенным патронным фильтром, можно производить уборку без установки дополнительного фильтр-мешка. При этом фильтр устанавливается и снимается одним поворотом, без использования отдельного фиксирующего элемента. Патронный фильтр, гарантирующий оптимальное задержание пыли, подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher моделей WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1 – KWD 3, а также к моющим пылесосам Kärcher SE 4001 и SE 4002.

Особенности и преимущества
Патронный (картриджный) фильтр
  • Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
  • Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 , MV 3
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневая
Вес (кг) 0,3
Вес (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 122 x 122 x 115
Области применения
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости