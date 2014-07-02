Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм
Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.
Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|90
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,123
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,136
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 130 x 100
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Области применения
- Специально разработан для тщательной уборки салонов автомобилей.