Приспособление для уничтожения сорняков WR 20
Для тщательного уничтожения сорняков: приспособление для уничтожения сорняков WR 20 для использования с аппаратом высокого давления с подогревом воды. В комплекте с сопловой балкой шириной 20 см и встроенным адаптером для сопел.
Быстро, комфортно и тщательно: в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды приспособление WR 20 идеально справится с уничтожением сорняков. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98°C, оптимально подходящей для их эффективного удаления. Встроенный адаптер для сопел гарантирует оптимальный расход горячей воды на балке с рабочей шириной 20 см и, тем самым, позволяет добиться длительного эффекта при уничтожении нежелательной растительности.
Особенности и преимущества
Оптимальное сочетание аппарата высокого давления и устройства для удаления сорняков для их эффективного уничтожения.
- Встроенный адаптер для сопел гарантирует постоянный поток воды по всей сопловой балке.
- Суперсовременная технология нагрева обеспечивает температуру воды, оптимально подходящую для уничтожения сорняков (до 98°C).
Компактный дизайн приспособления.
- Небольшие размеры позволяют работать в стесненных пространствах.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (кг)
|0,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,475
Области применения
- Эффективное и легкое удаление сорняков.