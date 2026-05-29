Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1
Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.
С помощью соединительного адаптера насос с внутренней резьбой можно быстро и безопасно подключить к водопроводу с внутренней резьбой - как на стороне всасывания, так и на стороне нагнетания. Идеально подходит для резьбовых соединений G1 (33,3 мм) - G1 (33,3 мм). На одной стороне адаптера имеется стандартная резьба G1 с осевым уплотнением; с другой стороны, имеется стандартная резьба G1 с принципом радиального уплотнения. Аксессуары PerfectConnect обеспечивают исключительно простую сборку и высокую надежность уплотнения, что гарантирует бесперебойную работу насоса. Таким образом, аксессуары других производителей, а также старые аксессуары Kärcher можно подключать к насосам Kärcher по принципу радиального уплотнения. Кроме того, принадлежности для радиального уплотнения из серии PerfectConnect от Kärcher можно подключить ко всем обычным насосам с осевым уплотнением.
Особенности и преимущества
Адаптер подключения
- Быстрое подключение водяных соединений с внутренней резьбой к насосу с внутренней резьбой.
Оптимизированное резьбовое соединение
- Надежное уплотнение адаптера без уплотнительной ленты.
Установка без инструментов
- Подключение не требует инструментов.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,024
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,044
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|36 x 72 x 36
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.