Порошковое чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic, 0.8кг
Порошкообразное средство RM 760 для чистки текстильных покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом. Растворить порошок в баке для чистой воды (концентрация: 1%, 100 г в 10 л воды), наносить с одновременным всасыванием, затем промыть чистой водой.
Испытанный продукт для профессиональной чистки ковров и других текстильных поверхностей: средство для чистки ковров CarpetPro RM 760 Classic, используемое по методу двухстадийной экстракции. Оно подходит для применения как в моющих пылесосах серии Puzzi, так и в аппаратах для чистки ковров и обеспечивает превосходные результаты уборки. Чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic тщательно удаляет с ковровых напольных покрытий и других текстильных поверхностей масляные, жировые и минеральные загрязнения. Его порошкообразная формула обеспечивает простоту и безопасность в обращении, а также точность дозирования. Продукт препятствует быстрому повторному загрязнению поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|0,8
|Единица упаковки (шт.)
|4
|pH
|8,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,9
Совместимая техника
Области применения
- Предпродажная подготовка автомобиля
- Текстильные поверхности