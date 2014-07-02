Порошковое чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic, 0.8кг

Порошкообразное средство RM 760 для чистки текстильных покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом. Растворить порошок в баке для чистой воды (концентрация: 1%, 100 г в 10 л воды), наносить с одновременным всасыванием, затем промыть чистой водой.

Испытанный продукт для профессиональной чистки ковров и других текстильных поверхностей: средство для чистки ковров CarpetPro RM 760 Classic, используемое по методу двухстадийной экстракции. Оно подходит для применения как в моющих пылесосах серии Puzzi, так и в аппаратах для чистки ковров и обеспечивает превосходные результаты уборки. Чистящее средство CarpetPro RM 760 Classic тщательно удаляет с ковровых напольных покрытий и других текстильных поверхностей масляные, жировые и минеральные загрязнения. Его порошкообразная формула обеспечивает простоту и безопасность в обращении, а также точность дозирования. Продукт препятствует быстрому повторному загрязнению поверхностей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 0,8
Единица упаковки (шт.) 4
pH 8,2
Вес (с упаковкой) (кг) 0,9
Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобиля
  • Текстильные поверхности