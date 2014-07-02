Pincel de aspiración DN 35 70 mm
El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.
El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|70
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|115 x 50 x 70