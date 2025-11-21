Rotating sprinkler RS 130/3

Rotating sprinkler RS 130/3 ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 133 m2.

Rotating sprinkler RS 130/3 ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 133 m2. Sprinkler easily connects to a garden hose and compatible with all available click systems. Watering with Kärcher is the smart way to water!

Features and benefits
Metal arms
  • Robustness and durability
Specifications

Technical data

Water volume 15,5 l/min
Sprinkling diameter (2 bar) ≤ 11 m
Sprinkling diameter (4 bar) ≤ 13 m
Sprinkling area (2 bar) 95 m²
Sprinkling area (4 bar) 133 m²
Colour black
Weight (kg) 0.2
Weight incl. packaging (kg) 0.2
Dimensions (L × W × H) (mm) 200 x 248 x 100
Rotating sprinkler RS 130/3
Application areas
  • Garden watering
  • Lawn
  • Small to medium-sized areas
Accessories