Kärcher punjač baterije preko akumulatora automobila puni bateriju strugača za led i mobilnog spoljašnjeg čistača preko upaljača za cigarete od 12 V. Na taj način, oba uređaja se prilično lako pune preko akumulatora automobila čak i tokom vožnje i uvek su spremni za korišćenje. Punjenjem baterije preko akumulatora pružena je veća udobnost i fleksibilnost.