EDI 4 sa auto-adapterom

Uvek spreman za pokret, čak i na putovanju – zahvaljujući punjenju baterije preko automobila električni strugač za led i mobilni spoljašnji čistač mogu se puniti i tokom vožnje preko akumulatora automobila.

Kärcher punjač baterije preko akumulatora automobila puni bateriju strugača za led i mobilnog spoljašnjeg čistača preko upaljača za cigarete od 12 V. Na taj način, oba uređaja se prilično lako pune preko akumulatora automobila čak i tokom vožnje i uvek su spremni za korišćenje. Punjenjem baterije preko akumulatora pružena je veća udobnost i fleksibilnost.

Obeležja i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
  • Za praktično priključenje na automobil.
Garantovano ćete biti spremni za pokret čak i na putovanju
  • Uvek dovoljno raspoložive snage baterije, zahvaljujući mogućnosti za punjenje preko akumulatora automobila.
  • Veća fleksibilnost, bez obzira na strujni priključak.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina bez pribora (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 100 x 24 x 24