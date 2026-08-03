EDI 4 sa auto-adapterom
Uvek spreman za pokret, čak i na putovanju – zahvaljujući punjenju baterije preko automobila električni strugač za led i mobilni spoljašnji čistač mogu se puniti i tokom vožnje preko akumulatora automobila.
Kärcher punjač baterije preko akumulatora automobila puni bateriju strugača za led i mobilnog spoljašnjeg čistača preko upaljača za cigarete od 12 V. Na taj način, oba uređaja se prilično lako pune preko akumulatora automobila čak i tokom vožnje i uvek su spremni za korišćenje. Punjenjem baterije preko akumulatora pružena je veća udobnost i fleksibilnost.
Obeležja i prednosti
S priključkom za standardni upaljač za cigarete u automobilu
- Za praktično priključenje na automobil.
Garantovano ćete biti spremni za pokret čak i na putovanju
- Uvek dovoljno raspoložive snage baterije, zahvaljujući mogućnosti za punjenje preko akumulatora automobila.
- Veća fleksibilnost, bez obzira na strujni priključak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina bez pribora (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|100 x 24 x 24