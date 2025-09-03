Prečnika 3/4", dužine 50 metara i posebno robusno, fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje: Novo Kärcher baštensko crevo Performance Plus uverava svojim karakteristikama kod zalivanja srednjih do velikih površina i bašti. Odličan uređaj za zalivanje iz kuće Kärcher izrađen je od visokokvalitetnog višeslojnog platna poboljšane haptike i omogućava stabilan protok vode i primetno bolje prianjanje u ruci. Anti-UV spoljni sloj otporan na atmosferske uticaje doprinosi zaštiti materijala, a međusloj koji ne propušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Osim toga, ovo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, a to znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Ostale Performance karakteristike su otpornosti na temperature od –20 do +60 °C, pritisak pucanja od 30 bara i 15 godina garancije.