Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m
Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.
Prečnika 3/4", dužine 50 metara i posebno robusno, fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje: Novo Kärcher baštensko crevo Performance Plus uverava svojim karakteristikama kod zalivanja srednjih do velikih površina i bašti. Odličan uređaj za zalivanje iz kuće Kärcher izrađen je od visokokvalitetnog višeslojnog platna poboljšane haptike i omogućava stabilan protok vode i primetno bolje prianjanje u ruci. Anti-UV spoljni sloj otporan na atmosferske uticaje doprinosi zaštiti materijala, a međusloj koji ne propušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Osim toga, ovo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, a to znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Ostale Performance karakteristike su otpornosti na temperature od –20 do +60 °C, pritisak pucanja od 30 bara i 15 godina garancije.
Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
- Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
50 metara
- Za zalivanje srednjih do velikih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 30 bara
- Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
- Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
- Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
- Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|3/4″
|Dužina creva (m)
|50
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|11,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|390 x 390 x 250
Kompatibilni uređaji
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K2 Battery Set
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control