Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m

Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.

Prečnika 3/4", dužine 50 metara i posebno robusno, fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje: Novo Kärcher baštensko crevo Performance Plus uverava svojim karakteristikama kod zalivanja srednjih do velikih površina i bašti. Odličan uređaj za zalivanje iz kuće Kärcher izrađen je od visokokvalitetnog višeslojnog platna poboljšane haptike i omogućava stabilan protok vode i primetno bolje prianjanje u ruci. Anti-UV spoljni sloj otporan na atmosferske uticaje doprinosi zaštiti materijala, a međusloj koji ne propušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Osim toga, ovo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, a to znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Ostale Performance karakteristike su otpornosti na temperature od –20 do +60 °C, pritisak pucanja od 30 bara i 15 godina garancije.

Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
  • Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
50 metara
  • Za zalivanje srednjih do velikih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 30 bara
  • Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
  • Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
  • Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
  • Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
  • Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
  • Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 3/4″
Dužina creva (m) 50
Boja crna
Težina (kg) 11,5
Težina sa ambalažom (kg) 11,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 390 x 390 x 250
