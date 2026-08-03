Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. Black
Naš stoni tip WPD 200 Adv dispanzera za vodu u crnoj boji nudi 4 tipa negazirane vode (na sobnoj temperaturi, rashlađenu, toplu, vruću) za do 100 ljudi. Sa patentiranim termičkim čišćenjem.
Rashlađena ili ne, topla ili vruća, naš WPD 200 Adv dispanzer vode u crnoj boji nudi negaziranu vodu za do 100 ljudi, prilagođavajući njenu temperaturu nekom od 4 moguća nivoa. Unapređena stona verzija sa crnim kućištem poseduje lako čitljivi displej, a može raditi sa Active-Pure ili Hy-Protect filterom, koji se kao posebna ponuda mogu naručiti od kompanije Kärcher. Voda koja nakon točenja ostane u podmetaču prazni se direktno u odvod, a moguća je i integracija pumpe i linije za odvod u kanister. Uređaj se čisti zahvaljujući patentiranom sistemu termičke dezinfekcije delova koji dolaze u kontakt sa vodom, a korisne funkcije za uštedu energije obuhvaćene su kao standardna oprema (režimi za uštedu energije i stendbaj režim).
Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Dozator na izlaznom otvoru
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1900
|Rashladno sredstvo
|R290
|Vruća voda
|da
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|25,6
|Težina (sa priborom) (kg)
|25,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|29,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Automatska termička dezinfekcija
- Automatic rinsing
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Eco režim
- Programiranje preko tajmera
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: Napredni
- Higijensko čišćenje: termički
Videos
Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
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