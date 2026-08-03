Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. Black

Naš stoni tip WPD 200 Adv dispanzera za vodu u crnoj boji nudi 4 tipa negazirane vode (na sobnoj temperaturi, rashlađenu, toplu, vruću) za do 100 ljudi. Sa patentiranim termičkim čišćenjem.

Rashlađena ili ne, topla ili vruća, naš WPD 200 Adv dispanzer vode u crnoj boji nudi negaziranu vodu za do 100 ljudi, prilagođavajući njenu temperaturu nekom od 4 moguća nivoa. Unapređena stona verzija sa crnim kućištem poseduje lako čitljivi displej, a može raditi sa Active-Pure ili Hy-Protect filterom, koji se kao posebna ponuda mogu naručiti od kompanije Kärcher. Voda koja nakon točenja ostane u podmetaču prazni se direktno u odvod, a moguća je i integracija pumpe i linije za odvod u kanister. Uređaj se čisti zahvaljujući patentiranom sistemu termičke dezinfekcije delova koji dolaze u kontakt sa vodom, a korisne funkcije za uštedu energije obuhvaćene su kao standardna oprema (režimi za uštedu energije i stendbaj režim).

Obeležja i prednosti
Multifunkcionalni displej u boji, sa senzorskim tasterima
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Dozator na izlaznom otvoru
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1900
Rashladno sredstvo R290
Vruća voda da
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Težina bez pribora (kg) 25,6
Težina (sa priborom) (kg) 25,9
Težina sa ambalažom (kg) 29,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Automatska termička dezinfekcija
  • Automatic rinsing
  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Raspodela količine vode u porcije za čašu, flašu ili bokal
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Eco režim
  • Programiranje preko tajmera
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: Napredni
  • Higijensko čišćenje: termički
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. Black
Dispenzer za vodu WPD 200 Adv. Black
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Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
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