Rashlađena ili ne, topla ili vruća, naš WPD 200 Adv dispanzer vode u crnoj boji nudi negaziranu vodu za do 100 ljudi, prilagođavajući njenu temperaturu nekom od 4 moguća nivoa. Unapređena stona verzija sa crnim kućištem poseduje lako čitljivi displej, a može raditi sa Active-Pure ili Hy-Protect filterom, koji se kao posebna ponuda mogu naručiti od kompanije Kärcher. Voda koja nakon točenja ostane u podmetaču prazni se direktno u odvod, a moguća je i integracija pumpe i linije za odvod u kanister. Uređaj se čisti zahvaljujući patentiranom sistemu termičke dezinfekcije delova koji dolaze u kontakt sa vodom, a korisne funkcije za uštedu energije obuhvaćene su kao standardna oprema (režimi za uštedu energije i stendbaj režim).