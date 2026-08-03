Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S White

Za potrebe 100 ljudi sa 3 vrste vode sobne temp., rashlađena, negazirana i gazirana): stoni tip dispanzera za vodu WPD 200 Basic S White. Hemijsko čišćenje. Sa podmetačem i pumpom.

Energetski-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim) smanjuju operativne troškove našeg dispanzera vode WPD 200 Basic S White, koji je pogodan za do 100 ljudi. Beli osnovni stoni tip na dodir dugmeta isporučuje rashlađenu vodu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Dispanzer ima integrisani podmetač i pumpu, a za njihovo povezivanje dostupni su setovi kako bi se povezivanjem zaostala voda sprovela u kanister ili direktno u odvod. Aparat se čisti hemijski.

Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Ulazni pritisak (bar) 1,5 - 6
Količina protoka vode (l/h) 120
Učinak hlađenja (l/h) 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 300
Rashladno sredstvo R290
Negazirana voda ohlađena da
Neohlađena voda da
Gazirana voda da
Težina bez pribora (kg) 24,4
Težina (sa priborom) (kg) 24,7
Težina sa ambalažom (kg) 27,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti

Oprema

  • Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
  • Pomoć pri pozicioniranju čaše
  • Odvod za kapljice: Bez odvoda
  • Verzija: Stona verzija
  • Paket elektronike: BASIC
  • Higijensko čišćenje: hemijski
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S White
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S White
Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S White
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Područja primene
  • Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
  • Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
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