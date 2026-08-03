Energetski-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim) smanjuju operativne troškove našeg dispanzera vode WPD 200 Basic S White, koji je pogodan za do 100 ljudi. Beli osnovni stoni tip na dodir dugmeta isporučuje rashlađenu vodu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Dispanzer ima integrisani podmetač i pumpu, a za njihovo povezivanje dostupni su setovi kako bi se povezivanjem zaostala voda sprovela u kanister ili direktno u odvod. Aparat se čisti hemijski.