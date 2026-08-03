Dispenzer za vodu WPD 200 Basic S White
Za potrebe 100 ljudi sa 3 vrste vode sobne temp., rashlađena, negazirana i gazirana): stoni tip dispanzera za vodu WPD 200 Basic S White. Hemijsko čišćenje. Sa podmetačem i pumpom.
Energetski-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim) smanjuju operativne troškove našeg dispanzera vode WPD 200 Basic S White, koji je pogodan za do 100 ljudi. Beli osnovni stoni tip na dodir dugmeta isporučuje rashlađenu vodu ili vodu na sobnoj temperaturi, negaziranu ili gaziranu. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se prodaju odvojeno. Dispanzer ima integrisani podmetač i pumpu, a za njihovo povezivanje dostupni su setovi kako bi se povezivanjem zaostala voda sprovela u kanister ili direktno u odvod. Aparat se čisti hemijski.
Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Dodatne vrste vode
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 300
|Rashladno sredstvo
|R290
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Gazirana voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|24,4
|Težina (sa priborom) (kg)
|24,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|27,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: BASIC
- Higijensko čišćenje: hemijski
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Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
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