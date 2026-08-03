Naš dispanzer vode WPD 200 Basic White isporučuje rashlađenu vodu li vodu na sobnoj temperaturi za do 100 ljudi. Osnovni tip u beloj boji ima podmetač, a brojne dodatne pogodnosti dostupne su na zahtev. Na primer, uz odgovarajući set za povezivanje voda preostala u podmetaču se može sprovesti direktno u kanister ili u odvod. Po želji se ovaj model može postaviti na podni stalak, koji se naručuje posebno, kao i pumpa. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se takođe prodaju odvojeno. Osnovna oprema modela obuhvata energetski-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim). Aparat se čisti hemijski.