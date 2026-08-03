Dispenzer za vodu WPD 200 Basic White
Stoni dispenzer WPD 200 Basic White sa podmetačem i energetski-efikasnim funkcijama. Za potrebe 100 ljudi vodom na sobnoj temperaturi ili rashlađenom vodom. Hemijsko čišćenje.
Naš dispanzer vode WPD 200 Basic White isporučuje rashlađenu vodu li vodu na sobnoj temperaturi za do 100 ljudi. Osnovni tip u beloj boji ima podmetač, a brojne dodatne pogodnosti dostupne su na zahtev. Na primer, uz odgovarajući set za povezivanje voda preostala u podmetaču se može sprovesti direktno u kanister ili u odvod. Po želji se ovaj model može postaviti na podni stalak, koji se naručuje posebno, kao i pumpa. Za filtriranje vode Kärcher nudi Active-Pure i Hy-Protect filter, koji se takođe prodaju odvojeno. Osnovna oprema modela obuhvata energetski-efikasne funkcije (režim za uštedu energije i stendbaj režim). Aparat se čisti hemijski.
Obeležja i prednosti
Osnovna oprema
Izuzetno visok prostor za točenje
Mogućnost primene dva filtera, za posebno čistu vodu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Ulazni pritisak (bar)
|1,5 - 6
|Količina protoka vode (l/h)
|120
|Učinak hlađenja (l/h)
|65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 300
|Rashladno sredstvo
|R290
|Negazirana voda ohlađena
|da
|Neohlađena voda
|da
|Težina bez pribora (kg)
|23,6
|Težina (sa priborom) (kg)
|23,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|27,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti
Oprema
- Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
- Pomoć pri pozicioniranju čaše
- Odvod za kapljice: Bez odvoda
- Verzija: Stona verzija
- Paket elektronike: BASIC
- Higijensko čišćenje: hemijski
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Područja primene
- Pravi dispanzer za vodu za bilo koju lokaciju
- Kancelarija, proizvodnja, maloprodaja, auto-kuća, škola, univerzitet, zgrada skupštine, hotel, restoran, kantina, bolnica, lekarska ordinacija
Pribor
Sredstva za čišćenje
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