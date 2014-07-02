Čistač sa raspršivanjem PW 30/1

Dodatna četka za Puzzi 300 S za povećanje učinka za oko 35 %. Rezultat Profi glave za pranje: visoko efektno raspršivanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku.

Zarad intenziviranja postupka temeljnog čišćenja rotirajućim valjkom četke (1800 1/min), razvijena je Profi-glava za pranje PW 30/1, kao dodatni uređaj za Kärcher usisivač za pranje Puzzi 300/S. Rezultat: Visoko efektno raspršivanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku. Sa velikom širinom usisavanja od 315 mm, naspram 235 mm kod PW 10 i stoga za 25 % višim površinskim efektom, PW 30/1 je u kombinaciji sa Puzzi 300 S znatno efikasniji sistem za čišćenje sa izvanrednom snagom čišćenja.

Obeležja i prednosti
Čistač sa raspršivanjem PW 30/1: Rotirajuće četke
Rotirajuće četke
Za intenziviranje procesa čišćenja i ravnanje vlakana tepiha.
Čistač sa raspršivanjem PW 30/1: Viši efekat po površini
Viši efekat po površini
Performanse površinskog čišćenja mogu se povećati za 35%.
Čistač sa raspršivanjem PW 30/1: Providan kontrolni prozor
Providan kontrolni prozor
Providni element kod glave za pranje za neprekidnu kontrolu snage usisavanja.
Jednostavno rukovanje
  • Brzo i jednostavno postavljanje podne papučice.
  • Rotirajuće četke intenziviraju postupak čišćenja i uspravljaju vlakna.
  • Jednostavan start preko preklopnika.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. učinak po površini (m²/h) 70 - 110
Snaga četke (W) 60
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Dužina kabla (m) 7
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 5,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 350 x 260 x 835
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