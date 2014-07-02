Čistač sa raspršivanjem PW 30/1
Dodatna četka za Puzzi 300 S za povećanje učinka za oko 35 %. Rezultat Profi glave za pranje: visoko efektno raspršivanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku.
Zarad intenziviranja postupka temeljnog čišćenja rotirajućim valjkom četke (1800 1/min), razvijena je Profi-glava za pranje PW 30/1, kao dodatni uređaj za Kärcher usisivač za pranje Puzzi 300/S. Rezultat: Visoko efektno raspršivanje, četkanje i usisavanje u jednom radnom koraku. Sa velikom širinom usisavanja od 315 mm, naspram 235 mm kod PW 10 i stoga za 25 % višim površinskim efektom, PW 30/1 je u kombinaciji sa Puzzi 300 S znatno efikasniji sistem za čišćenje sa izvanrednom snagom čišćenja.
Obeležja i prednosti
Rotirajuće četkeZa intenziviranje procesa čišćenja i ravnanje vlakana tepiha.
Viši efekat po površiniPerformanse površinskog čišćenja mogu se povećati za 35%.
Providan kontrolni prozorProvidni element kod glave za pranje za neprekidnu kontrolu snage usisavanja.
Jednostavno rukovanje
- Brzo i jednostavno postavljanje podne papučice.
- Rotirajuće četke intenziviraju postupak čišćenja i uspravljaju vlakna.
- Jednostavan start preko preklopnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|70 - 110
|Snaga četke (W)
|60
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Dužina kabla (m)
|7
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|5,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|350 x 260 x 835
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