Poplavljeni podrumi ili građevinski rovovi su tipične oblasti primene naše visokomobilne pumpe za otpadnu vodu WWP 45, koja je sa čeličnim ramom dizajnirana za najteže uslove korišćenja. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru, uređaj radi potpuno nezavisno od eksternog napajanja električnom energijom i u stanju je da ispumpa do 45 m3 vode na sat (750 litara u minuti). Pri tome bez problema transportuje i veoma grube fragmente do prečnika od maksimalno 30 milimetara. Pumpa se po potrebi može koristiti i za druge primene, kao što je na primer snabdevanje vodom u poljoprivredi.