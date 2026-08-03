Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22
Tihi (64 dB[A]) sistem za otprašivanje ID 90/30 Afc Z22 idealan je za bezbedno usisavanje izuzetno velikih količina prašine, kao i za primenu u ATEX zoni 22. Sa električnim tresačem filtera.
Naš sistem za otprašivanje ID 90/30 Afc Z22 može se bezbedno koristiti i u eksplozivnim područjima. Za razliku od sličnog modela RE 9/30, ovoj verziji je dodata kontrola smera rotacije, vizuelni signal upozorenja i upravljački uređaj, tako da je odobren za upotrebu u ATEX zoni 22. Uređaj koji radi veoma štedljivo i tiho (64 dB[A]) može da radi u više smena, a impresivan je kod usisavanja lebdeće i nataložene prašine sa mašina ili proizvodnih linija. Visokoefikasan radijalni ventilator (IE3) obezbeđuje konstantno veliki protok vazduha od oko 900 m³/h. U kombinaciji sa glavnim filterom površine 3,2 m² za usisavanje prašine klase M, garantuje duge operativne cikluse, čak i pri velikim količinama prašine. Čišćenje filtera vrši se automatski preko električnog tresača filtera.
Obeležja i prednosti
Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filteraDuž́i vek, manje održavanja i niži troškovi. Idealan za industrijsku upotrebu. Efikasno i udobno čišćenje filtera za konstantno veliku usisnu snagu.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glaveŠasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakomPražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska. Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Udobno čišćenje filtera zahvaljujući električnom motoru za trešenje
- Efikasno i udobno čišćenje filtera za konstantnu usisnu snagu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Usisavanje (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Metal
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|3,2
|Nazivni prečnik spoja
|ID 120
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|64
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|314
|Težina sa ambalažom (kg)
|301,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Oprema
- Filteri: Džepni filter
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne