Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22

Tihi (64 dB[A]) sistem za otprašivanje ID 90/30 Afc Z22 idealan je za bezbedno usisavanje izuzetno velikih količina prašine, kao i za primenu u ATEX zoni 22. Sa električnim tresačem filtera.

Naš sistem za otprašivanje ID 90/30 Afc Z22 može se bezbedno koristiti i u eksplozivnim područjima. Za razliku od sličnog modela RE 9/30, ovoj verziji je dodata kontrola smera rotacije, vizuelni signal upozorenja i upravljački uređaj, tako da je odobren za upotrebu u ATEX zoni 22. Uređaj koji radi veoma štedljivo i tiho (64 dB[A]) može da radi u više smena, a impresivan je kod usisavanja lebdeće i nataložene prašine sa mašina ili proizvodnih linija. Visokoefikasan radijalni ventilator (IE3) obezbeđuje konstantno veliki protok vazduha od oko 900 m³/h. U kombinaciji sa glavnim filterom površine 3,2 m² za usisavanje prašine klase M, garantuje duge operativne cikluse, čak i pri velikim količinama prašine. Čišćenje filtera vrši se automatski preko električnog tresača filtera.

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22: Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filtera
Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filtera
Duž́i vek, manje održavanja i niži troškovi. Idealan za industrijsku upotrebu. Efikasno i udobno čišćenje filtera za konstantno veliku usisnu snagu.
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22: Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakom
Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakom
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska. Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Udobno čišćenje filtera zahvaljujući električnom motoru za trešenje
  • Efikasno i udobno čišćenje filtera za konstantnu usisnu snagu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 250 / 900
Usisavanje (mbar/kPa) 48 / 4,8
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Metal
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 3,2
Nazivni prečnik spoja ID 120
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 64
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 314
Težina sa ambalažom (kg) 301,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1497 x 800 x 1690

Oprema

  • Filteri: Džepni filter
  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22
Industrijski otprašivač ID 90/30 Afc Z22
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