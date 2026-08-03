Naš sistem za otprašivanje ID 90/30 Afc Z22 može se bezbedno koristiti i u eksplozivnim područjima. Za razliku od sličnog modela RE 9/30, ovoj verziji je dodata kontrola smera rotacije, vizuelni signal upozorenja i upravljački uređaj, tako da je odobren za upotrebu u ATEX zoni 22. Uređaj koji radi veoma štedljivo i tiho (64 dB[A]) može da radi u više smena, a impresivan je kod usisavanja lebdeće i nataložene prašine sa mašina ili proizvodnih linija. Visokoefikasan radijalni ventilator (IE3) obezbeđuje konstantno veliki protok vazduha od oko 900 m³/h. U kombinaciji sa glavnim filterom površine 3,2 m² za usisavanje prašine klase M, garantuje duge operativne cikluse, čak i pri velikim količinama prašine. Čišćenje filtera vrši se automatski preko električnog tresača filtera.