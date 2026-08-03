Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc
Mobilni sistem za otprašivanje RE 201 D 5,5 IE3 sa pogonom na trofaznu struju za usisavanje srednjih količina prašine, finih opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija.
Tihi stacionarni sistem za otprašivanje RE 201 D 5,5 IE3 je predviđen za usisavanje većih količina prašine, finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Sistem sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom od 5,5 kW i sistemom filtera za klasu prašine M raspolaže učinkovitim, energetski efikasnim (IE3) radijalnim kompresorom za velike protoke, kao i motorom sa niskim nivoom habanja koji ne zahteva održavanje. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i pogodnosti za trajni režim rada u tri smene, ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Efikasno čišćenje izdržljivog i perivog džepastog filtera realizovano je pomoću električnog motora za istresanje. Rezervoar za prikupljanje sa točkovima od 50 litara ima kontrolno okno za kontrolu nivoa napunjenosti i prazni se bez uklanjanja pogonske glave preko ergonomske šasije koja se spušta. PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje obezbeđuje pri tom rad sa malim prisustvom prašine i bezbedno odlaganje usisanog materijala. Na zahtev je moguće i proširenje oblasti primene na klasu prašine H, pa čak i zonu 22, kao i na primene za više paralelnih mesta za usisavanje.
Obeležja i prednosti
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na raduTehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glaveŠasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filteraUsisavanje bez prekida uz konstantno veliku usisnu snagu, bez opadanja efikasnosti filtera. Zavareni šavovi garantuju dug vek trajanja džepastog filtera. Efikasno i udobno čišćenje filtera, kao i konstantna usisna snaga.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
- Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja.
- Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Usisavanje (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Kapacitet posude (l)
|50
|Materijal posude
|Metal
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|5,5
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 175
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|370
|Težina sa ambalažom (kg)
|469
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Oprema
- Filteri: Džepni filter
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
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Područja primene
- Za usisavanje velike količine prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašine