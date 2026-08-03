Tihi stacionarni sistem za otprašivanje RE 201 D 5,5 IE3 je predviđen za usisavanje većih količina prašine, finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Sistem sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom od 5,5 kW i sistemom filtera za klasu prašine M raspolaže učinkovitim, energetski efikasnim (IE3) radijalnim kompresorom za velike protoke, kao i motorom sa niskim nivoom habanja koji ne zahteva održavanje. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i pogodnosti za trajni režim rada u tri smene, ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Efikasno čišćenje izdržljivog i perivog džepastog filtera realizovano je pomoću električnog motora za istresanje. Rezervoar za prikupljanje sa točkovima od 50 litara ima kontrolno okno za kontrolu nivoa napunjenosti i prazni se bez uklanjanja pogonske glave preko ergonomske šasije koja se spušta. PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje obezbeđuje pri tom rad sa malim prisustvom prašine i bezbedno odlaganje usisanog materijala. Na zahtev je moguće i proširenje oblasti primene na klasu prašine H, pa čak i zonu 22, kao i na primene za više paralelnih mesta za usisavanje.