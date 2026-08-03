Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc

Mobilni sistem za otprašivanje RE 201 D 5,5 IE3 sa pogonom na trofaznu struju za usisavanje srednjih količina prašine, finih opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Robusna konstrukcija.

Tihi stacionarni sistem za otprašivanje RE 201 D 5,5 IE3 je predviđen za usisavanje većih količina prašine, finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW > 0,1 mg/m³). Sistem sa pogonom na trofaznu struju, sa potrošnjom od 5,5 kW i sistemom filtera za klasu prašine M raspolaže učinkovitim, energetski efikasnim (IE3) radijalnim kompresorom za velike protoke, kao i motorom sa niskim nivoom habanja koji ne zahteva održavanje. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i pogodnosti za trajni režim rada u tri smene, ispunjava centralne zahteve za tešku, industrijsku upotrebu. Efikasno čišćenje izdržljivog i perivog džepastog filtera realizovano je pomoću električnog motora za istresanje. Rezervoar za prikupljanje sa točkovima od 50 litara ima kontrolno okno za kontrolu nivoa napunjenosti i prazni se bez uklanjanja pogonske glave preko ergonomske šasije koja se spušta. PE vreća sa integrisanim mehanizmom za zatvaranje obezbeđuje pri tom rad sa malim prisustvom prašine i bezbedno odlaganje usisanog materijala. Na zahtev je moguće i proširenje oblasti primene na klasu prašine H, pa čak i zonu 22, kao i na primene za više paralelnih mesta za usisavanje.

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc: Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc: Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filtera
Dugotrajan i perivi džepasti filter i električno čišćenje filtera
Usisavanje bez prekida uz konstantno veliku usisnu snagu, bez opadanja efikasnosti filtera. Zavareni šavovi garantuju dug vek trajanja džepastog filtera. Efikasno i udobno čišćenje filtera, kao i konstantna usisna snaga.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
  • Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja.
  • Jednostavno odlaganje prašine u PE džakovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 738 / 2655
Usisavanje (mbar/kPa) 47 / 4,7
Kapacitet posude (l) 50
Materijal posude Metal
Naznačena ulazna snaga (kW) 5,5
Vrsta usisavanja Električno
Nazivni prečnik spoja ID 175
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 370
Težina sa ambalažom (kg) 469
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Oprema

  • Filteri: Džepni filter
  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc
Industrijski otprašivač ID 265/55 Afc
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Područja primene
  • Za usisavanje velike količine prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
  • Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašine
Pribor