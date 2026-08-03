Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc

Otprašivač RI 334 D4-ENT-M je mobilni uređaj koji pomoću kompresora visokog pritiska vrši bezbednu separaciju prašine i opiljaka u mašinskim postrojenjima.

RI 334 D4-ENT-M: mobilni otprašivač za upotrebu u mašinskim postrojenjima. Sa kompresorom visokog pritiska koji pouzdano vrši separaciju svih nataloženih čestica prašine i opiljaka. Duži vek trajanja filtera osiguran je zahvaljujući integrisanoj komandnoj kutiji sa električnim tresačem filtera. Kao opcija, u ponudi je prekidač diferencijalnog pritiska za praćenje stanja filtera, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za praćenje nivoa napunjenosti. Dostupno je više verzija uređaja, prema performansama i klasi filtera (sve do H klase, za separaciju kancerogenih čestica prašine).

Obeležja i prednosti
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
  • Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
  • Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska.
  • Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Udobno čišćenje filtera zahvaljujući električnom motoru za trešenje
  • Efikasno i udobno čišćenje filtera za konstantnu usisnu snagu.
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
  • Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Usisavanje (mbar/kPa) 260 / 26
Kapacitet posude (l) 50
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 3,2
Nazivni prečnik spoja ID 50
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 62
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 170
Težina sa ambalažom (kg) 170,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 915 x 777 x 1938
Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc
Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc
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