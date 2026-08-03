Industrijski otprašivač ID 30/30 Afc
Otprašivač RI 334 D4-ENT-M je mobilni uređaj koji pomoću kompresora visokog pritiska vrši bezbednu separaciju prašine i opiljaka u mašinskim postrojenjima.
RI 334 D4-ENT-M: mobilni otprašivač za upotrebu u mašinskim postrojenjima. Sa kompresorom visokog pritiska koji pouzdano vrši separaciju svih nataloženih čestica prašine i opiljaka. Duži vek trajanja filtera osiguran je zahvaljujući integrisanoj komandnoj kutiji sa električnim tresačem filtera. Kao opcija, u ponudi je prekidač diferencijalnog pritiska za praćenje stanja filtera, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za praćenje nivoa napunjenosti. Dostupno je više verzija uređaja, prema performansama i klasi filtera (sve do H klase, za separaciju kancerogenih čestica prašine).
Obeležja i prednosti
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
- Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje
- Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska.
- Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Udobno čišćenje filtera zahvaljujući električnom motoru za trešenje
- Efikasno i udobno čišćenje filtera za konstantnu usisnu snagu.
Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu
- Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Usisavanje (mbar/kPa)
|260 / 26
|Kapacitet posude (l)
|50
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|3,2
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|62
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|170
|Težina sa ambalažom (kg)
|170,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|915 x 777 x 1938