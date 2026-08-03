RI 334 D4-ENT-M: mobilni otprašivač za upotrebu u mašinskim postrojenjima. Sa kompresorom visokog pritiska koji pouzdano vrši separaciju svih nataloženih čestica prašine i opiljaka. Duži vek trajanja filtera osiguran je zahvaljujući integrisanoj komandnoj kutiji sa električnim tresačem filtera. Kao opcija, u ponudi je prekidač diferencijalnog pritiska za praćenje stanja filtera, kao i ultrazvučni senzor udaljenosti za praćenje nivoa napunjenosti. Dostupno je više verzija uređaja, prema performansama i klasi filtera (sve do H klase, za separaciju kancerogenih čestica prašine).