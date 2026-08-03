Sistem za otprašivanje ID 90/30 garantuje kontinuirano usisavanje nataloženih i lebdećih prašina i ostalih materijala iz mašina i proizvodnih linija. Pogodan je za rad u više smena, pri čemu je nivo buke samo 64 dB(A), a zahvaljujući visokoefikasnom motoru klase energetske efikasnosti IE3 ušteda energije je značajna. Sistem uklanja velike količine prašine vrlo lako zahvaljujući svom konstantno velikom protoku vazduha (900 m³/h) i velikoj filtrirajućoj površini (3,2 m²) i tokom dužih ciklusa čišćenja. Održavanje glavnog filtera prašine klase M vrši se intuitivnim manualnim čišćenjem.