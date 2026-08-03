Industrijski otprašivač ID 90/30
Sistem za otprašivanje ID 90/30, pogodan za rad u više smena: tih (64 dB[A]) i vrlo efikasan kod kontinuiranog usisavanja prašine nataložene na površinama ili lebdeće prašine.
Sistem za otprašivanje ID 90/30 garantuje kontinuirano usisavanje nataloženih i lebdećih prašina i ostalih materijala iz mašina i proizvodnih linija. Pogodan je za rad u više smena, pri čemu je nivo buke samo 64 dB(A), a zahvaljujući visokoefikasnom motoru klase energetske efikasnosti IE3 ušteda energije je značajna. Sistem uklanja velike količine prašine vrlo lako zahvaljujući svom konstantno velikom protoku vazduha (900 m³/h) i velikoj filtrirajućoj površini (3,2 m²) i tokom dužih ciklusa čišćenja. Održavanje glavnog filtera prašine klase M vrši se intuitivnim manualnim čišćenjem.
Obeležja i prednosti
Dugotrajan, perivi džepasti filter za konstantno veliku usisnu snaguDuž́i vek, manje održavanja i niži troškovi. Idealan za industrijsku upotrebu. Neuporedivo efikasno, ručno čišćenje filtera kroz armaturnu rešetku u svakoj filter vrećici.
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glaveŠasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakomPražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska. Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Jednostavno čišćenje filtera pomoću manuelnog tresača filtera
- Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantno visoku usisnu snagu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Usisavanje (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Kapacitet posude (l)
|100
|Materijal posude
|Metal
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Površina filtera (m²)
|3,2
|Nazivni prečnik spoja
|ID 120
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|64
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Težina bez pribora (kg)
|270
|Težina sa ambalažom (kg)
|270,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Oprema
- Filteri: Džepni filter
- Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne