Industrijski otprašivač ID 90/30

Sistem za otprašivanje ID 90/30, pogodan za rad u više smena: tih (64 dB[A]) i vrlo efikasan kod kontinuiranog usisavanja prašine nataložene na površinama ili lebdeće prašine.

Sistem za otprašivanje ID 90/30 garantuje kontinuirano usisavanje nataloženih i lebdećih prašina i ostalih materijala iz mašina i proizvodnih linija. Pogodan je za rad u više smena, pri čemu je nivo buke samo 64 dB(A), a zahvaljujući visokoefikasnom motoru klase energetske efikasnosti IE3 ušteda energije je značajna. Sistem uklanja velike količine prašine vrlo lako zahvaljujući svom konstantno velikom protoku vazduha (900 m³/h) i velikoj filtrirajućoj površini (3,2 m²) i tokom dužih ciklusa čišćenja. Održavanje glavnog filtera prašine klase M vrši se intuitivnim manualnim čišćenjem.

Obeležja i prednosti
Industrijski otprašivač ID 90/30: Dugotrajan, perivi džepasti filter za konstantno veliku usisnu snagu
Dugotrajan, perivi džepasti filter za konstantno veliku usisnu snagu
Duž́i vek, manje održavanja i niži troškovi. Idealan za industrijsku upotrebu. Neuporedivo efikasno, ručno čišćenje filtera kroz armaturnu rešetku u svakoj filter vrećici.
Industrijski otprašivač ID 90/30: Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave
Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.
Industrijski otprašivač ID 90/30: Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakom
Sistem za pražnjenje bez prašine sa PE džakom
Pražnjenje bez prašine zahvaljujući mehanizmu zatvaranja i crevu za izjednačenje pritiska. Jednostavno i bezbedno odlaganje prašine zahvaljujući PE džaku.
Jednostavno čišćenje filtera pomoću manuelnog tresača filtera
  • Redovno aktiviranje poluge za trešenje obezbeđuje konstantno visoku usisnu snagu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok vazduha (l/s/m³/h) 250 / 900
Usisavanje (mbar/kPa) 48 / 4,8
Kapacitet posude (l) 100
Materijal posude Metal
Naznačena ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električno
Površina filtera (m²) 3,2
Nazivni prečnik spoja ID 120
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 64
Klasa prašine glavnog filtera M
Težina bez pribora (kg) 270
Težina sa ambalažom (kg) 270,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1450 x 760 x 1680

Oprema

  • Filteri: Džepni filter
  • Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne
Industrijski otprašivač ID 90/30
Industrijski otprašivač ID 90/30
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