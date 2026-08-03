Bezbedna filterska tehnika klase prašine M, kao i 2 snažne bajpas turbine sa potrošnjom električne energije od 2,4 kW omogućavaju IVR 100/24-2 Ef usisavanje velike količine finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Mobilni uređaj sa napajanjem naizmeničnom strujom koji je za konstantno visoku snagu usisavanje opremljen izdržljivim džepastim filterom koji može da se pere, kao i mogućnošću ručnog čišćenja filtera je zahvaljujući robusnoj konstrukciji koja omogućava jednostavno servisiranje dizajniran tačno prema zahtevima industrije. Rezervoar za prikupljanje veličine 100 litara se po izboru može prazniti preko ergonomske šasije koja se spušta, viljuškara ili dizalice, bez uklanjanja pogonske glave. Po potrebi se može realizovati pražnjenje na mestu za pražnjenje prema specifičnim potrebama kupca, kao što je podni transporter ili kontejner.