Industrijski usisivač IVR 100/24-2 Ef
Dve snažne bajpas turbine obezbeđuju visoku snagu usisavanja mobilnog industrijskog usisivača IVR 100/24-2 Ef i bezbedno usisavanje velikih količina finih prašina koje su štetne po zdravlje.
Bezbedna filterska tehnika klase prašine M, kao i 2 snažne bajpas turbine sa potrošnjom električne energije od 2,4 kW omogućavaju IVR 100/24-2 Ef usisavanje velike količine finih opiljaka i prašina koje su štetne po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Mobilni uređaj sa napajanjem naizmeničnom strujom koji je za konstantno visoku snagu usisavanje opremljen izdržljivim džepastim filterom koji može da se pere, kao i mogućnošću ručnog čišćenja filtera je zahvaljujući robusnoj konstrukciji koja omogućava jednostavno servisiranje dizajniran tačno prema zahtevima industrije. Rezervoar za prikupljanje veličine 100 litara se po izboru može prazniti preko ergonomske šasije koja se spušta, viljuškara ili dizalice, bez uklanjanja pogonske glave. Po potrebi se može realizovati pražnjenje na mestu za pražnjenje prema specifičnim potrebama kupca, kao što je podni transporter ili kontejner.
Obeležja i prednosti
Praktična zaklopka za ručno pražnjenjeZa lako pražnjenje, npr. na pokretne trake ili u kontejnere ispod nivoa poda. Praktično i vremenski štedljivo pražnjenje čak i velikih količina usisanih nečistoća. Uške za dizalicu omogućavaju bezbedno zahvatanje i pražnjenje dizalicom.
Posebno robustan i fleksibilanSa praktičnim, pokretnim kolenom/priključkom za usisno crevo. Sa brojnim mogućnostima odlaganja pribora. Uređaj i kućište veoma su čvrsti i sa velikom debljinom zida.
Dolazi sa dva veoma tiha motora ventilatoraZa veliku usisnu snagu i optimalan učinak čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno isključiti radi željenog prilagođavanja usisne snage. Veoma tiha pogonska glava osigurava ravnomerno izduvavanje rashladnog vazduha.
Zgodno ručno čišćenje filtera
- Lako rukovanje zahvaljujući ergonomski postavljenoj ručici prema potrebi.
- Produžava vek trajanja filtera i tako smanjuje obim održavanja.
- Isti rezultati čišćenje bez obzira na primenjenu silu.
Opremljen velikim džepastim filterom
- Za bezbedno usisavanje čvrstih materija i prašine do klase M.
- Takođe prikladan za velike količine prašine.
- Poseban oblik filtera sprečava zaglavljivanje usisane čvrste nečistoće.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Usisavanje (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet posude (l)
|100
|Naznačena ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električno
|Nazivni prečnik spoja
|ID 50
|Nazivni prečnik dodatne opreme
|ID 50
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Klasa prašine glavnog filtera
|M
|Površina glavnog filtera (m²)
|1,75
|Težina bez pribora (kg)
|116
|Težina sa ambalažom (kg)
|116,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Područja primene
- Za velike količine finih opiljaka
- Za velike količine prašine koja je štetna po zdravlje (AGW ≥ 0,1 mg/m³)