Čišćenje komercijalnih vozila

Čišćenje komercijalnih vozila
Čista komercijalna vozila igra ključnu ulogu u pozitivnom izgledu flote. Da bi se uštedeli i troškovi rada i vreme, zahtevi za kvalitetom i brzinom pranja su visoki. Međutim, veličina i dizajn vozila ne zahtevaju samo posebnu tehnologiju za pranje – hemikalije za pranje takođe moraju biti ispravne kako bi se kamioni, autobusi itd. čistili isplativo.
Zahtevi za pranje komercijalnih vozila
Zahtevi za čišćenje komercijalnih vozila su strogi. To je zato što prljavština koja se nakuplja na kamionima i sl. značajno varira u zavisnosti od svrhe upotrebe i tipa vozila. Tehnologija pranja stoga mora biti u stanju da pouzdano i brzo ukloni prljavštinu kao što su mrlje od katrana, ulja i mrlje od blata, zajedno sa sezonskim naslagama (npr. so sa puta, cvetni polen, ostaci insekata i listova), a da pritom bude nežna na površini vozila.
Drugi izazov su različiti materijali od kojih se kamioni proizvode, od aluminijuma, ugljeničnih vlakana i čelika do gume i raznih plastičnih masa. Svi oni moraju biti očišćeni pouzdano i nežno u procesu pranja.
Mehaničko čišćenje dovodi do uštede vremena i troškova
Mehaničko čišćenje pomaže u uštedi troškova rada i vremena. Jedno efikasno rešenje je stoga korišćenje modernih portalnih perionica za komercijalna vozila i perionica sa čistačima pod visokim pritiskom. Oni imaju niz funkcija koje omogućavaju da se pranje vozila prilagodi promenljivim zahtevima. Njihov spektar upotrebe se kreće od ručnog ili mehaničkog predpranja do temeljnog glavnog pranja, sve do nege vozila. Ovo omogućava korišćenje posebno formulisanih sredstava za čišćenje, bez kojih bi bilo nemoguće ili bi bilo izuzetno dugo da se ispune strogi zahtevi za pranje komercijalnih vozila. Međutim, upotreba sistema za pranje i prostorija mora biti prilagođena vrsti, broju i veličini vozila.
Prilikom odabira i opremanja sistema za pranje komercijalnih vozila, potrebno je odgovoriti na tri važna pitanja:
Koja vozila treba očistiti?
Prilikom odabira i opremanja sistema za pranje komercijalnih vozila, važno je prvo razjasniti koje tipove vozila treba očistiti. Građevinska vozila sa posebnim strukturama se teško čiste i obično zahtevaju upotrebu čistača pod visokim pritiskom jer se ne mogu voziti kroz portalne perionice. Alternativno, za ova vozila je moguće ugraditi stacionarne lukove za prskanje bez četkica. Za razliku od pranja portala, ovi lukovi se ne pomeraju – umesto toga vozila prolaze kroz njih i peru bez kontakta. Ovo omogućava pranje vozila bez mnogo ručnog rada. S druge strane, zglobni kamioni, autobusi i kamioni sa sandučastim nadgradnjom mogu se čistiti daleko efikasnije pomoću stacionarnih portalnih ili mobilnih sistema za pranje četkom.
Pranje vozila za sopstvene potrebe ili kao ugovorni posao?
Takođe je važno razmotriti da li se sistemi za pranje koriste za sopstvene potrebe kompanije ili dodatno ili isključivo kao ugovorni posao. Ako će se koristiti prvenstveno za sopstvene potrebe flote, veličina i tehnički dizajn sistema zavise od broja i vrste vozila. U slučaju mešovitih voznih parkova, može biti potreban kombinovani sistem pranja. Ovo takođe može učiniti neophodnim da se ugradi ručno pranje sa čistačima pod visokim pritiskom pored portalnog ili mobilnog sistema za pranje četki za kamione.
Isto važi i za ugovorne poslove. U ovom slučaju, izabrani sistemi za pranje zavise od očekivanog broja vozila. Ovo zahteva detaljnu analizu lokacije (npr. broj posetilaca lokacije, broj kompanija koje se tamo nalaze sa flotom komercijalnih vozila, regionalne konkurentske situacije, zakoni o zaštiti podzemnih voda).
Da li su ispunjeni građevinski i tehnički uslovi?
Većina dostupnih sistema pranja zahteva dovoljno veliku halu sa vodosnabdevanjem i odvodom, kao i trofazni priključak naizmenične struje (400 V). Pre ugradnje sistema za pranje, takođe je važno proveriti da li veličina hale odgovara brojnim bezbednosnim propisima koje propisuju trgovinska udruženja (smernice za sisteme za pranje vozila ZH1/543). Često je takođe potrebno planirati i kupiti separator za vodu za pranje. Ako instalacija u zatvorenom prostoru nije moguća, neke perionice za kamione mogu se postaviti na otvorenom. U ovom slučaju mora biti obezbeđena zaštita od prskanja. Važan je i prostor potreban za pristup vozilu, kao i za preliminarnu i naknadnu negu. Ako su umivaonik i hol lako dostupni tokom vršnog vremena i bez ponovljenih manevara, to ima pozitivan uticaj na zadovoljstvo kupaca i stoga povećava učestalost posetilaca.
Tri koraka do čistog vozila
Korak 1: Pretpranje
Čistač pod visokim pritiskom se često koristi za pretpranje komercijalnih vozila. Pre kupovine mora se razjasniti da li je potrebna mobilna ili stacionarna mašina. Takođe se mora napraviti izbor između uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom sa hladnom vodom i toplom vodom.
- Mobilne mašine su isplativije i činjenica da se mogu pomerati znači da se mogu koristiti za mnoge (specijalne) zadatke kao što je čišćenje radionica. Međutim, imajte na umu da ovo zahteva duže vreme podešavanja. Kapacitet za potrošni materijal kao što su gorivo i sredstvo za čišćenje (oko 10–20 l) je takođe ograničen u zavisnosti od sistema.
- Prednost stacionarnih čistača pod visokim pritiskom je što se voda može zagrevati putem napajanja (struja/gas/lož ulje) bez ikakvih ograničenja. Kablovi i vodovi za snabdevanje se takođe održavaju uredno u svakom trenutku, a rezervoari za hemikalije za pranje su takođe veći, što znači da ih nije potrebno redovno puniti.
Za predpranje se koristi alkalno sredstvo za čišćenje kamiona i cerada. Sredstvo za prethodno prskanje za sisteme za pranje četkom i visokim pritiskom pomaže u omekšavanju i uklanjanju tvrdokorne prljavštine kao što su mast, rđa, ulje, katran, ostaci insekata i sivi film. Sredstvo za uklanjanje prljavštine se ili dozira u odgovarajućoj količini pomoću mašina za čišćenje pod visokim pritiskom ili se tanko raspršuje preko sistema za doziranje za portalno pranje automobila. Za točkove se po potrebi koristi alkalno sredstvo za čišćenje naplataka.
Alternativno, moguće je instalirati intenzivan luk pred prskanje na portalnoj autopraonici. U zavisnosti od količine i vrste prljavštine, to znači da ručno prethodno čišćenje možda više nije potrebno.
Korak 2: Glavno pranje
Tokom glavnog pranja koje sledi nakon pretpranja, omekšala prljavština se uklanja sa vozila pomoću tri rotirajuće četke uz dodatak vode i snažnog šampona ili pene. Njihove kombinacije aktivnih sastojaka pomažu četkama da klize i tako štite površinu vozila. Kontaktni pritisak bočnih četkica se može prilagoditi konkretnom vozilu što, u kombinaciji sa preciznom detekcijom kontura, obezbeđuje optimalne rezultate pranja.
Nakon glavnog pranja sledi ispiranje, pri čemu se uklanjaju sve preostale prljavštine i ostaci deterdženta.
Alternativno, glavno pranje se takođe može obaviti sa ručno upravljanim sistemom sa jednom četkom. Ovo čisti vozila do visine od 4,20 m i pogodno je za brzo, temeljno svestrano čišćenje (bočnih, prednjih i zadnjih) malih voznih parkova. sa do 15 vozila.
Korak 3 : Nega vozila
Zatim se može izabrati dodatni program, kao što je depilacija voskom, koji će pomoći u održavanju kamiona. Ovo štiti boju od štetnih uticaja okoline kao što su prašina, kisele kiše ili korozivni ptičji izmet. Vosak takođe sprečava koroziju jer teče u pukotine i šupljine koje prodire voda i formira zaštitni film kada se osuši. Dodatne prednosti su što je manje verovatno da će se prljavština zalepiti za boju, vozilo duže izgleda najbolje i lakše se čisti.
Štaviše, tečni vosak u spreju daje vozilima briljantan sjaj i dugotrajnu zaštitu. Pošto na njega ne utiče kvalitet vode, takođe obezbeđuje besprekornu završnicu nakon pranja bez sušenja. Tečna koža je razvijena za sisteme za pranje vozila bez sušenja i posebno je pogodna za vozila sa velikim vidljivim površinama. Proizvod omogućava da voda za pranje otiče sa površine vozila i prozora u obliku tankog filma bez ostavljanja tragova.
Uštedite novac uz prave hemikalije
Veliki deo sistema za pranje komercijalnih vozila koristi sistem za rekuperaciju vode kako bi se smanjila potrošnja sveže vode. Ovo filtrira čestice prljavštine iz povratne vode, kanališe ih i vraća očišćenu vodu nazad u sistem – što može smanjiti potrošnju sveže vode do 85 procenata. Za efikasan tretman povratne vode i bezbedan rad sistema za pranje, međutim, potrebna je savršena kombinacija hemikalija za pranje. To je zato što komponente kao što su sistem rezervoara sa hvatačem mulja, sistem fine filtracije i rezervoar za skladištenje povratne vode rade savršeno samo ako na njih ne utiču hemikalije. Uvek treba poštovati specifikacije proizvođača.
Operateri sistema štede novac sa pravim hemikalijama. Aditivi koji su odabrani prema individualnim zahtevima štede vodu, što znači da sistem radi bezbedno i brže se isplaćuje. Kupci takođe imaju koristi od toga, jer sistem pranja sa usklađenim programima i sredstvima za čišćenje radi na najvišem nivou kvaliteta sa malim uticajem na životnu sredinu – i na taj način pomaže vozilu da zadrži svoju vrednost i ima pozitivan uticaj na zadovoljstvo kupaca.
[A] Ispuštanje otpadnih voda preko sistema rezervoara u kanalizacioni sistem | [B] Ispuštanje otpadnih voda preko rezervoara za regenerisanu vodu u kanalizacionom sistemu
Krug za regenerisanu vodu: Otpadna voda teče u jamu pumpe [2] preko taložnika [1]. Odatle se pumpa u rezervoar za regenerisanu vodu [4] kroz peščani filter koji se automatski ispira (medijalni filter) [3] i stavlja na raspolaganje za proces pranja preko pumpe za napajanje [5]. U zavisnosti od važećih zakonskih odredbi, višak vode se može kanalisati u kanalizacioni sistem [6] direktno ili kroz separator prolaskom kroz jamu pumpe. Otpadne vode se takođe mogu kanalisati u kanalizacioni sistem direktno iz rezervoara za regenerisanu vodu [7]. U ovom slučaju nema veze između jame pumpe i kanalizacionog sistema.