Zahtevi za pranje komercijalnih vozila

Zahtevi za čišćenje komercijalnih vozila su strogi. To je zato što prljavština koja se nakuplja na kamionima i sl. značajno varira u zavisnosti od svrhe upotrebe i tipa vozila. Tehnologija pranja stoga mora biti u stanju da pouzdano i brzo ukloni prljavštinu kao što su mrlje od katrana, ulja i mrlje od blata, zajedno sa sezonskim naslagama (npr. so sa puta, cvetni polen, ostaci insekata i listova), a da pritom bude nežna na površini vozila.

Drugi izazov su različiti materijali od kojih se kamioni proizvode, od aluminijuma, ugljeničnih vlakana i čelika do gume i raznih plastičnih masa. Svi oni moraju biti očišćeni pouzdano i nežno u procesu pranja.