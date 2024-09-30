Priprema i čišćenje unutrašnjosti vozila

Priprema i čišćenje unutrašnjosti vozila
Bilo da se radi o tradicionalnoj pripremi vozila, čišćenju vozila u salonima, rent-a-car-u i voznom parku preduzeća ili održavanju ekskluzivnih klasičnih automobila i sportskih automobila: Vozila koja se kontinuirano čiste i održavaju imaju prednost od dužeg veka trajanja i očuvanja vrednosti koja je zagarantovana. Korišćenje prave tehnologije i metoda rada pomaže da se ovaj cilj postigne brzo i održivo.
Čišćenje i održavanje u pripremi vozila: Hemijsko čišćenje je najbolje
Tretiranje unutrašnjih površina: Pazite na svaki detalj
Postoji mnogo aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme i čišćenja unutrašnjosti vozila. Krpe za vezivanje prašine mogu se koristiti za uklanjanje prašine sa površina. Za materijale kao što je pleksiglas, ne treba koristiti veliki pritisak prilikom brisanja kako bi se izbegle ogrebotine uzrokovane uhvaćenim česticama prašine. Ako krpe imaju lepak, dobro ih očistite i ne ostavljajte nikakve ostatke. Alternativno, rukavice od mikrovlakana mogu se koristiti za brisanje prašine. Da biste se lakše nosili sa tvrdokornom prljavštinom, preporučuje se sredstvo za čišćenje površina koje se nanosi na krpu od mikrovlakana pre čišćenja.
Savet – Čišćenje ventilacionih otvora:
Za lakše i temeljnije čišćenje ventilacionih otvora možete koristiti šrafciger. Ovo olakšava ulazak u praznine sa krpom od mikrovlakana.
Održavanje tekstilnih površina: od sedišta do prtljažnika do podnih prostirki
Za čišćenje tekstilnih površina, usisivači sa turbo mlaznicama su veoma pogodni za uklanjanje labave i tvrdokorne prljavštine, kao što su zaglavljene mrvice ili dlake kućnih ljubimaca. Za proreze između sedišta može se koristiti mlaznica za pukotine. Ako se tokom vremena stvori lagan, ravnomeran sloj na presvlakama sedišta, izgled se može osvežiti vlažnom krpom od mikrovlakana.
Ako postoje mrlje od tvrdokornih mrlja koje treba ukloniti, univerzalno sredstvo za uklanjanje mrlja može pomoći. Pre svega, sredstvo za uklanjanje mrlja treba proveriti na kompatibilnost materijala na neupadljivom mestu. Ako je materijal kompatibilan, sredstvo za uklanjanje mrlja se nanosi krpom od mikrovlakana, a zatim se utapka kružnim pokretima. Važno je da ni u kom slučaju ne trljate mrlju čvrsto jer će se tako proširiti prljavština.
Savet – usisavanje površina:
1. Za velike vozne parkove, akumulatorski usisivači sa produžnim crevom su korisno rešenje za efikasno i brzo uklanjanje prljavštine iz celog vozila.
2. Sedišta od kože ili sintetičke kože moraju se pažljivo usisati kako ne bi ostale tragove ili ogrebotine. Usisna četka je dobar način za čišćenje delikatnih površina.
Čišćenje staklenih površina: Izbegavajte ponovno zaprljanje
Za čišćenje staklenih površina i ogledala treba koristiti sredstva za čišćenje sa visokim sadržajem alkohola i malo surfaktanata. Razlog za to je što je veoma teško obrisati surfaktante bez ostavljanja ostataka. Čestice prašine koje sistem za klimatizaciju ili ventilaciju nanese na staklo brzo se dobro prijanjaju za njega, što dovodi do toga da se ponovo zaprlja.
Krpe od mikrovlakana sa 16k preklopom pomažu u uklanjanju prljavštine i ne transportuju je dalje. Ovde se krpa za čišćenje savija na pola tri puta (jednom nadole i dva puta u stranu) tako da ima ukupno 16 strana. U jednoj kanti se tačno određena količina presavijenih krpa natopi određenom količinom sredstva za čišćenje. Oni su potpuno natopljeni i tada su spremni za upotrebu. Svaka površina je sada obrisana novom stranom. Kada su sve strane iskorišćene, zaposleni baca krpu i koristi novu.
Savet – Parni čistač za pranje prozora
Ulaganje u parni čistač pruža vam odličnu opciju za čišćenje prozora bez hemikalija kada je u pitanju priprema vozila. Ako stavite ručnu mlaznicu od 10 cm sa poklopcem od mikrovlakana ili pamuka preko stakla, možete ukloniti prljavštinu i istovremeno je polirati. Na ovaj način ne ostaju ostaci ili tragovi brisanja, a ponovno zaprljanje traje znatno duže.
Dubinsko čišćenje u pripremi vozila: Kada je voda neophodna
Mokro čišćenje vozila, posebno presvlake, neophodno je u nekom trenutku u procesu pripreme vozila. Međutim, ima smisla odlagati dubinsko čišćenje što je duže moguće. Razlog za to je što je vreme sušenja duže, a može doći do razvoja mikroba i buđi ako se sušenje ne izvrši pravilno.
Ako je prljavština – na primer mrlje od pića ili ostaci hrane – postala obložena vremenom, mašina za ekstrakciju sprejom je pravo rešenje za uklanjanje. Prska vodu pomešanu sa sredstvom za čišćenje i usisava presvlake. Stare presvlake ili presvlake koje dugo nisu očišćene uglavnom je potrebno nekoliko puta usisati, jer se postupkom pri svakom koraku prljavština približava površini nekoliko centimetara.
Kada birate sredstvo za čišćenje, uverite se da ne sadrži površinski aktivne materije, da ima dobre performanse i da ne ostavlja nikakve ostatke. Često se za ekstrakciju sprejom koriste i sredstva za čišćenje bez mirisa – ako kupac želi, naknadno se može koristiti osveživač tekstila kako bi se stvorila prijatna atmosfera.
Ako se neprijatni mirisi, na primer dim, uklanjaju, nakon čišćenja preporučuje se tretman ozonom za njihovo neutralisanje. Neophodno je dobro provetravanje posle, kao i nakon ekstrakcije prskanjem. Za dubinsko čišćenje plastičnih površina kao što su okovi ili ručice menjača, preporučuje se upotreba sredstva za čišćenje kokpita u kombinaciji sa čistom krpom od mikrovlakana.
Savet – Dubinsko čišćenje:
1. U idealnom slučaju, mokro čišćenje za pripremu vozila se sprovodi kada vreme znači da je vazduh suv – tj. zimi. Ovo smanjuje vreme sušenja. U leto možete uključiti klima-uređaj kako biste pomogli da se odvlaži vazduh.
2. Da bi se odložilo dubinsko čišćenje, površine se mogu ravnomerno obrisati krpom od mikrovlakana i sredstvom za čišćenje bez površinski aktivnih materija – ova metoda takođe postiže dobar efekat na krovnu oblogu.
3. Ako postoje kožna sedišta ili volani, mrlje treba odmah ukloniti vlažnom krpom i kožu redovno tretirati sredstvom za negu kože tokom pripreme vozila.
Ključne tačke za čišćenje eksterijera vozila u pripremi vozila
Čistači pod visokim pritiskom su posebno pogodni za čišćenje spoljašnjosti vozila. U cilju efikasnog rada, nakon početnog prskanja čistom vodom, može se naneti dodatno sredstvo za čišćenje pene sa penastim lancem. Preporučujemo proizvode koji su ekonomični, imaju visoku pH vrednost u koncentratu, a ipak su nežni prema laku. Takođe se preporučuje dobar efekat namakanja protiv osušene prljavštine. Da bi se sprečilo da se pena za čišćenje isuši, vozilo treba penušati jednu po jednu stranu, odozdo prema gore, a penu i prljavštinu isprati čistom vodom.
Za čišćenje felni su pogodna kisela i alkalna sredstva za čišćenje, koja se ispiru nakon navedenog vremena kontakta. Ako umivaonik ima betonski pod, treba koristiti alkalna sredstva, jer kiselina napada beton. Treba napomenuti da će u slučaju oštećenih aluminijumskih površina ili delikatnih starinskih felni, kiseline i alkalije napasti površinu – u tom slučaju treba koristiti specijalno sredstvo za čišćenje.
Ako imate visoku propusnost vozila, ulaganje u portalno pranje automobila može biti vredno truda za pripremu vozila u salonima automobila ili stanicama za iznajmljivanje automobila kako bi se spoljašnje čišćenje izvršilo brzo i efikasno.
Savet – Spoljno čišćenje
1. Sredstva za čišćenje nikada ne bi trebalo da se nanose na jakom suncu, jer se u suprotnom sredstvo osuši i ne može se obezbediti vreme kontakta.
2. Mašine za toplu vodu rade efikasnije jer faktor temperature povećava performanse. Mast i ulja se mogu bolje ukloniti, a sušenje je brže.
3. Ostaci lepka i nalepnice se mogu ukloniti univerzalnim sredstvom za uklanjanje mrlja koje sadrži blagi rastvarač. Pre upotrebe, proverite neupadljivo mesto da biste bili sigurni da boja ostaje neoštećena.
Investicija koja se može isplatiti: Kada je čišćenje suvim ledom osetljivo rešenje
Peskarenje suvim ledom je veoma nežan i efikasan proces. U slučaju velikih voznih parkova ili ekskluzivnih vozila sa delikatnim površinama, vredi investirati u odgovarajuću tehnologiju za efikasnu i nežno pripremu i čišćenje vozila.
Kod spoljašnjeg čišćenja, postupak suvog leda je pogodan za čišćenje šavova i gumenih zaptivki, uklanjanje nalepnica ili ostataka lepka na službenim/novim automobilima, ili uklanjanje tragova sa gumenih nabora ispod retrovizora ili na vratima vozila na dnu. Nežno, efikasno peskarenje suvim ledom je takođe veoma pogodno za čišćenje felni ekskluzivnih vozila ili klasičnih automobila.
Peskarenje suvim ledom se takođe preporučuje za unutrašnje čišćenje; okovi, dugmad, presvlake sedišta, poklopci kutija, otvori za vazduh, tepisi ili krovne obloge mogu se čistiti nežno, efikasno i bez vlage. Samo vodite računa da se mala količina sredstva za raspršivanje koristi pod niskim pritiskom i da se koristi skrembler za pretvaranje peleta suvog leda od 3 mm u prah kada je to potrebno.
Peskarenje suvim ledom
Peskarenje suvim ledom je efikasan proces raspršivanja čestica za uklanjanje tvrdokornih premaza prljavštine sa niza pratećih materijala. Čišćenje suvim ledom se takođe pokazalo vrednim u automobilskim radionicama ili remontnim radnjama, posebno na složenim i delikatnim površinama – od čišćenja presvlaka u automobilima do čišćenja motornih prostora i restauratorskih radova na klasičnim automobilima. Glavna prednost ove tehnologije je da čisti bez ostavljanja ostataka, kao što su otpadna voda, ostaci hemikalija ili sredstva za prskanje.