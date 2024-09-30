Priprema i čišćenje unutrašnjosti vozila

Savet – usisavanje površina:

1. Za velike vozne parkove, akumulatorski usisivači sa produžnim crevom su korisno rešenje za efikasno i brzo uklanjanje prljavštine iz celog vozila.

2. Sedišta od kože ili sintetičke kože moraju se pažljivo usisati kako ne bi ostale tragove ili ogrebotine. Usisna četka je dobar način za čišćenje delikatnih površina.