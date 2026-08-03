Baterijska mašina KM 150/500 R Bp Pack sa pogonom na zadnja tri točka radi uz malo buke i bez emisije štetnih gasova. Uz princip đubrovnika, sitan otpad i krupna prljavština bezbedno su usisani. Rezervoar za otpad se automatski zatvara u transportu. Valjkasta četka se automatski prilagođava neravnim površinama i može se brzo zameniti bez alata. Redizajnirani sistem metenja smanjuje troškove zbog habanja. Dva horizontalno postavljena ravna faltasta filtera obezbeđuju čist vazduh čak i kada postoji velika količina prašine. Čišćenje filtera se može obaviti pritiskom na dugme i uz pomoć veoma efikasnog dvostrukog strugača. Filter je vrlo pristupačan i može se lako zameniti bez upotrebe alata. Osnovne funkcije se lako selektuju preko komandi zahvaljujući konceptu EASY Operation.