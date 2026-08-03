Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Potpuno hidraulička industrijska mašina za metenje robusnog dizajna za najgrublje poslove, kao što je primena u građevinskoj i metalnoj industriji, livnicama ili drugim objektima sa velikom količinom nečistoća.
Baterijska mašina KM 150/500 R Bp Pack sa pogonom na zadnja tri točka radi uz malo buke i bez emisije štetnih gasova. Uz princip đubrovnika, sitan otpad i krupna prljavština bezbedno su usisani. Rezervoar za otpad se automatski zatvara u transportu. Valjkasta četka se automatski prilagođava neravnim površinama i može se brzo zameniti bez alata. Redizajnirani sistem metenja smanjuje troškove zbog habanja. Dva horizontalno postavljena ravna faltasta filtera obezbeđuju čist vazduh čak i kada postoji velika količina prašine. Čišćenje filtera se može obaviti pritiskom na dugme i uz pomoć veoma efikasnog dvostrukog strugača. Filter je vrlo pristupačan i može se lako zameniti bez upotrebe alata. Osnovne funkcije se lako selektuju preko komandi zahvaljujući konceptu EASY Operation.
Obeležja i prednosti
Snažni sistem filtera
Komforno radno mesto
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Opcioni vozni mehanizam sa četiri točka
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Električno
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V/kW)
|48 / 10
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|12000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm)
|1500
|Radna širina sa 2 bočne četke (mm)
|1800
|Kapacitet baterije (Ah)
|700
|Napon baterije (V)
|48
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Posuda za otpad (l)
|500
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtera (m²)
|7
|Težina (sa priborom) (kg)
|2690
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|2690
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Točkovi, kompletno gumeni
Oprema
- Manuelno čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Elektroupravljanje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
Videos
Područja primene
- Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
Pribor
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