Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack

Potpuno hidraulička industrijska mašina za metenje robusnog dizajna za najgrublje poslove, kao što je primena u građevinskoj i metalnoj industriji, livnicama ili drugim objektima sa velikom količinom nečistoća.

Baterijska mašina KM 150/500 R Bp Pack sa pogonom na zadnja tri točka radi uz malo buke i bez emisije štetnih gasova. Uz princip đubrovnika, sitan otpad i krupna prljavština bezbedno su usisani. Rezervoar za otpad se automatski zatvara u transportu. Valjkasta četka se automatski prilagođava neravnim površinama i može se brzo zameniti bez alata. Redizajnirani sistem metenja smanjuje troškove zbog habanja. Dva horizontalno postavljena ravna faltasta filtera obezbeđuju čist vazduh čak i kada postoji velika količina prašine. Čišćenje filtera se može obaviti pritiskom na dugme i uz pomoć veoma efikasnog dvostrukog strugača. Filter je vrlo pristupačan i može se lako zameniti bez upotrebe alata. Osnovne funkcije se lako selektuju preko komandi zahvaljujući konceptu EASY Operation.

Obeležja i prednosti
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack: Snažni sistem filtera
Snažni sistem filtera
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack: Komforno radno mesto
Komforno radno mesto
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack: Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu
Opcioni vozni mehanizam sa četiri točka
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Električno
Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V/kW) 48 / 10
Maks. učinak po površini (m²/h) 12000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina sa jednom bočnom četkom (mm) 1500
Radna širina sa 2 bočne četke (mm) 1800
Kapacitet baterije (Ah) 700
Napon baterije (V) 48
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Posuda za otpad (l) 500
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 12
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtera (m²) 7
Težina (sa priborom) (kg) 2690
Težina, spremno za korišćenje (kg) 2690
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Scope of supply

  • Točkovi, kompletno gumeni

Oprema

  • Manuelno čišćenje filtera
  • Podesiv glavni valjak za metenje
  • Elektroupravljanje
  • Dustpan principle
  • Vučni pogon, napred
  • Vučni pogon, nazad
  • Suction
  • Hidr. pražnjenje na visini
  • Spoljašnja primena
  • Unutrašnja primena
  • Displej baterije
  • Brojač radnih sati
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Mašina za usisavanje KM 150/500 R Bp Pack
Videos
Područja primene
  • Za industriju (livnice, fabrike cementa), logistiku i skladišta, parkinge i natkrivene parkinge, građevinarstvo i (vazdušne) luke.
Pribor
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.