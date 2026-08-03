Kompaktan, izuzetno opremljen, veoma lak za rukovanje i uz to veoma isplativ: Naša mašina za metenje i usisavanje sa sedištem KM 85/50 R Bp Pack impresionira u svakom pogledu. Mala konstrukciona veličina ovog početnog modela predviđa mašinu i za radove u tesnim i zavučenim prostorima, a u zatvorenom i na otvorenom prostoru pobeđuje velikim površinskim učinkom i može suvereno da pokaže svoje veštine. Serijski su ugrađene dve izbalansirane bočne metlice sa regulacijom broja obrtaja – uvek levo i desno na uređaju –, velikim filterom za prašinu za radove bez prašine, indikatorom habanja glavnog valjka za metenje vidljivim sa spoljne strane, kao i sa baterijom i punjačem. Oscilujuće uležišteni valjak ni u jednom momentu se ne sme naknadno podešavati, ali ipak uklanja prljavštinu bez ostatka i na neravnoj podlozi. Radovi održavanja se izvode bez zamaranja. Na taj način se filter za prašinu može udobno očistiti sa sedišta, a glavni valjak za metenje može da se zameni bez alata. Široko otvorena hauba uređaja omogućava udoban pristup unutrašnjim komponentama. Zahvaljujući integrisanom Home-Base sistemu, moguće je udobno nošenje i dodatnih pomoćnih pribora za čišćenje.