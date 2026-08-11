Višenamenska, zahvaljujući radnoj širini od 45 centimetara. Gurajućom mašinom za ribanje i sušenje B 40 C Bp se posebno lako radi i udobna je korišćenje. Zahvaljujući funkciji automatskog punjenja njome se u velikoj meri štedi vreme, a preko inteligentnog KIK sistema mogu se pojedinačno dodeljivati prava korisnicima i tako sprečiti radne greške. Valjkasta četka ostvaruje odlične rezultate čišćenja - na raspolaganju su četke različitog stepena tvrdoće i razne usisne letve za sve zahteve i potrebe. Sistem valjkastih četki nudi funkciju prethodnog metenja krupnih nečistoća - za rad bez problema. Vreme rada moćne baterije od 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje može se značajno produžiti aktiviranjem eco!efficiency režima koji je takođe deo standardne ponude. Na raspolaganju su razni opcioni Home Base kompleti za nošenje pribora sa sobom.