Mašina za ribanje i sušenje B 40 konfiguracija
Pored tanjiraste četke, KIK sistema, funkcije automatskog punjenja i baterijom od 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje, gurajuća mašina za ribanje i sušenje u klasi mašina od 40 l nudi 45 cm radne širine.
Višenamenska, zahvaljujući radnoj širini od 45 centimetara. Gurajućom mašinom za ribanje i sušenje B 40 C Bp se posebno lako radi i udobna je korišćenje. Zahvaljujući funkciji automatskog punjenja njome se u velikoj meri štedi vreme, a preko inteligentnog KIK sistema mogu se pojedinačno dodeljivati prava korisnicima i tako sprečiti radne greške. Valjkasta četka ostvaruje odlične rezultate čišćenja - na raspolaganju su četke različitog stepena tvrdoće i razne usisne letve za sve zahteve i potrebe. Sistem valjkastih četki nudi funkciju prethodnog metenja krupnih nečistoća - za rad bez problema. Vreme rada moćne baterije od 70 Ah kojoj nije potrebno održavanje može se značajno produžiti aktiviranjem eco!efficiency režima koji je takođe deo standardne ponude. Na raspolaganju su razni opcioni Home Base kompleti za nošenje pribora sa sobom.
Obeležja i prednosti
Auto-Fill-funkcijaAutomatic fresh water tank filling. Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Glava četke sa tehnikom valjkaVisok potisni pritisak za optimalne rezultate u čistoći Savršeno za površine sa strukturom
Izborni prekidač EASY OperationJednostavan rad. Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
- eco!efficiency stepen je izrazito tih, a time optimalan za sektore osetljive na buku (npr. bolnica ili hotel).
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Žuti ključ za rukovaoce, sivi ključ za predradnike.
- Niži troškovi servisiranja zahvaljujući smanjenju grešaka u rukovanju.
Sa baterijom od 24V/70 Ah (C5)
- Akumulator napunjen gelom kojem nije potrebno održavanje.
- Za duga vremena rada (do 2:20 u stepen eco!efficiency)
Sa ugradnim punjačem
- Kriva punjenja je savršeno prilagođena akumulatoru.
- Za dug vek trajanja akumulatora.
S funkcijom metenja
- Sa integrisanom fiokom za metenje grubih čestica.
- Za optimalno usisavanje (nema blokada na usisnoj poluzi).
Praktičan oblik mašine
- Uskom mašinom lako se manevriše u skučenim prostorima.
- Asimetričan oblik nudi bolju preglednost područja koje treba očistiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|450
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 76
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Brzina četke (rpm)
|800
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|121
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 1300
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1331 x 537 x 1145
Scope of supply
- Valjkasta četka: 2 Kom
- Battery
- Ravna usisna šina: 1 Kom
Oprema
- FACT
- Funkcija metenja
- Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
- Automatsko dopunjavanje
- Tip brisač: otporan na ulja
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Područja primene
- Idealno za održavanje i međučišćenje, npr. javnih objekata
- Pogodan i za čišćenje maloprodajnih objekata, kantina ili kancelarija