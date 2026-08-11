Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
Mašina za ribanje i usisavanje (40 l). Tanjir. četke, radna širina 51 cm, KIK sistem, bez održavanja, akum. (115 Ah), ispiranje rezervoara, doziranje sredstva za čišćenje, autom. punjenje.
Mašina za ribanje i usisavanje na guranje B 40 W Bp sa sopstvenim pogonom može kontinualno da se kreće napred-nazad, a karakteriše je jednostavno, bezbedno i udobno rukovanje. Radi zaštite od pogrešne upotrebe, preko KIK sistema zatvaranja mogu se dodeliti prava pristupa. Uređaj je predviđen sa jakom baterijom (12 V, 115 Ah) koja ne zahteva održavanje, ima glavu četke sa disk četkom i radnu širinu od 51 cm. Stepen eco!efficiency još jednom produžava vreme rada baterije. Sistem za ispiranje rezervoara čisti rezervoar za prljavu vodu automatski i bez prskanja. Funkcija automatskog punjenja za jednostavno punjenje rezervoara za vodu štedi vreme. Limenka za doziranje sredstva za čišćenje dozira sredstvo za čišćenje direktno iz rezervoara sredstva za čišćenje. U zavisnosti od potreba, na raspolaganju su četke različitih stepena tvrdoće, pogonski disk, obloge ili razni usisni naglavci. Na taj način se uređaj za tili čas pretvara u savršenog stručnjaka za čišćenje za različita angažovanja. Opciono postoje i drugi korisni detalji. Npr. „Home Base“ kompleti „Mop“ ili „Box“ za bolji transport dodatnog pomoćnog pribora. Za rad je dodatno potrebna usisna konzola.
Obeležja i prednosti
Snažan vučni pogon
- Za jednostavno rukovanje i manevrisanje bez muke.
- Kontinuirano i preliminarno podesivo (napred i nazad).
Glava četke sa disk tehnikom
- Jednostavna zamena četke za tili čas.
- Jednostavno rukovanje: Vađenje četke preko nožne papučice, užlebljenje zahvaljujući spuštanju mašine odnosno utiskivanje rukom.
Auto-Fill-funkcija
- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.
Izborni prekidač EASY Operation
- Jednostavan rad.
- Upravljanje osnovnim funkcijama je lako preko prekidača EASY.
Režim eco!efficiency za uštedu energije
- Za jasno redukovanu potrošnju energije i znatno duže vreme rada akumulatora.
- eco!efficiency stepen je izrazito tih, a time optimalan za sektore osetljive na buku (npr. bolnica ili hotel).
Jednostavno rukovanje
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući preglednim elementima za rukovanje sa kodiranjem boja.
Inovativni KIK sistem zaključavanja
- Žuti ključ za rukovaoce, sivi ključ za predradnike.
- Niži troškovi servisiranja zahvaljujući smanjenju grešaka u rukovanju.
Sa akumulatorom od 24 V / 115 Ah (C5)
- Akumulator napunjen gelom kojem nije potrebno održavanje.
- Za izrazito dugo vreme rada (do 2:30 u eco!efficiency stepenu).
Sa ugradnim punjačem
- Kriva punjenja je savršeno prilagođena akumulatoru.
- Za dug vek trajanja akumulatora.
Praktičan oblik mašine
- Uskom mašinom lako se manevriše u skučenim prostorima.
- Asimetričan oblik nudi bolju preglednost područja koje treba očistiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|510
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|40 / 40
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 115
|Trajanje baterije (h)
|max. 3,5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|30
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 1300
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1249 x 575 x 1145
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
Područja primene
- Maloprodaja