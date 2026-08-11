Mašina za ribanje i usisavanje na guranje B 40 W Bp sa sopstvenim pogonom može kontinualno da se kreće napred-nazad, a karakteriše je jednostavno, bezbedno i udobno rukovanje. Radi zaštite od pogrešne upotrebe, preko KIK sistema zatvaranja mogu se dodeliti prava pristupa. Uređaj je predviđen sa jakom baterijom (12 V, 115 Ah) koja ne zahteva održavanje, ima glavu četke sa disk četkom i radnu širinu od 51 cm. Stepen eco!efficiency još jednom produžava vreme rada baterije. Sistem za ispiranje rezervoara čisti rezervoar za prljavu vodu automatski i bez prskanja. Funkcija automatskog punjenja za jednostavno punjenje rezervoara za vodu štedi vreme. Limenka za doziranje sredstva za čišćenje dozira sredstvo za čišćenje direktno iz rezervoara sredstva za čišćenje. U zavisnosti od potreba, na raspolaganju su četke različitih stepena tvrdoće, pogonski disk, obloge ili razni usisni naglavci. Na taj način se uređaj za tili čas pretvara u savršenog stručnjaka za čišćenje za različita angažovanja. Opciono postoje i drugi korisni detalji. Npr. „Home Base“ kompleti „Mop“ ili „Box“ za bolji transport dodatnog pomoćnog pribora. Za rad je dodatno potrebna usisna konzola.