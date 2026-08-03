Gurajuća mašina za ribanje i usisavanje B 40 W Bp sa sopstvenim pogonom može kontinualno da se kreće napred-nazad i garantuje lako, bezbedno i udobno rukovanje. Radi zaštite od pogrešne upotrebe, pomoću KIK sistema zatvaranja mogu se dodeliti prava pristupa. Uređaj dolazi s jakom baterijom (12 V, 115 Ah) koja ne zahteva održavanje i ima radnu širinu 55 cm. Ovaj sistem valjaka sa četkama pruža funkciju prethodnog metenja za grube čestice – za rad bez smetnji. Stepen eco!efficiency još jednom produžava vreme rada baterije. Sistem za ispiranje rezervoara čisti rezervoar za prljavu vodu automatski i bez prskanja. Funkcija automatskog punjenja za jednostavno punjenje rezervoara za vodu štedi vreme. Limenka za doziranje sredstva za čišćenje dozira sredstvo za čišćenje direktno iz rezervoara sredstva za čišćenje. U zavisnosti od potreba, dostupne su razne četke, usisni naglavci, valjci za obloge, kao i mikrofiber valjci. Na taj način se uređaj za tili čas pretvara u savršenog stručnjaka za čišćenje za različita angažovanja. Opciono su dostupni dodatni detalji. Npr. „Home Base“ kompleti „Mop“ ili „Box“ za bolji transport dodatnog pomoćnog pribora. Za rad je dodatno potrebna usisna konzola.