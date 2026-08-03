Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill

Mašina za ribanje i usisavanje (40 l). Valjkaste četke, radna širina 55 cm, KIK sistem, bez održavanja, akum. (115 Ah), ispiranje rezervoara, doziranje sredstva za čišćenje, autom. punjenje.

Gurajuća mašina za ribanje i usisavanje B 40 W Bp sa sopstvenim pogonom može kontinualno da se kreće napred-nazad i garantuje lako, bezbedno i udobno rukovanje. Radi zaštite od pogrešne upotrebe, pomoću KIK sistema zatvaranja mogu se dodeliti prava pristupa. Uređaj dolazi s jakom baterijom (12 V, 115 Ah) koja ne zahteva održavanje i ima radnu širinu 55 cm. Ovaj sistem valjaka sa četkama pruža funkciju prethodnog metenja za grube čestice – za rad bez smetnji. Stepen eco!efficiency još jednom produžava vreme rada baterije. Sistem za ispiranje rezervoara čisti rezervoar za prljavu vodu automatski i bez prskanja. Funkcija automatskog punjenja za jednostavno punjenje rezervoara za vodu štedi vreme. Limenka za doziranje sredstva za čišćenje dozira sredstvo za čišćenje direktno iz rezervoara sredstva za čišćenje. U zavisnosti od potreba, dostupne su razne četke, usisni naglavci, valjci za obloge, kao i mikrofiber valjci. Na taj način se uređaj za tili čas pretvara u savršenog stručnjaka za čišćenje za različita angažovanja. Opciono su dostupni dodatni detalji. Npr. „Home Base“ kompleti „Mop“ ili „Box“ za bolji transport dodatnog pomoćnog pribora. Za rad je dodatno potrebna usisna konzola.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill: Auto-Fill-funkcija
Auto-Fill-funkcija
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill: Glava četke sa tehnikom valjka
Glava četke sa tehnikom valjka
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill: Izborni prekidač EASY Operation
Izborni prekidač EASY Operation
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Jednostavno rukovanje
Snažan vučni pogon
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Sa akumulatorom od 24 V / 115 Ah (C5)
Sa ugradnim punjačem
S funkcijom metenja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 550
Radna širina, usisavanje (mm) 850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 40 / 40
Teoretski površinski učinak (m²/h) 3300
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 115
Trajanje baterije (h) max. 3,5
Brzina četke (rpm) 1200
Potisni pritisak četki (g/cm²) 140
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 68
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 1300
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1249 x 620 x 1145

Scope of supply

  • Valjkasta četka: 2 Kom
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • FACT
  • Funkcija metenja
  • Snažan vučni pogon
  • Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
Mašina za ribanje i sušenje B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
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