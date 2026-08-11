Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (60 l) za područja od 1000 do 2500 m². Sa vučnim pogonom, KIK sistemom, sistemom za ispiranje rezervoara, funkcijom automatskog punjenja, jedinicom za doziranje sredstava i baterijom (170 Ah).

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp sa vučnim pogonom, baterijom koja se ne održava (24 V, 170 Ah) i KIK sistemom zaključavanja osim komfora, nudi lako i bezbedno rukovanje. Izaberite valjkaste glave (55, 65 cm) ili tanjiraste glave (55, 65 cm) (navesti u porudžbini). Kontaktni pritisak četke se može podešavati, a glave se brzo nameštaju / menjaju. Sistem valjaka ima funkciju prethodnog metenja krupne nečistoće. U eco!efficiency režimu baterija traje duže, sistem za ispiranje rezervoara olakšava čišćenje rezervoara prljave vode, Auto Fill funkcija omogućava jednostavno i brzo punjenje rezervoara čistom vodom, a DOSE sistem precizno dozira sredstvo za čišćenje direktno iz njegove posude. Za rad je potrebna i jedna od 4 raspoloživih usisnih guma.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje: Tehnologija glava četke sa diskom ili valjkom
Tehnologija glava četke sa diskom ili valjkom
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje: Podesivi potisni pritisak
Podesivi potisni pritisak
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje: Snažan vučni pogon
Snažan vučni pogon
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač
Izborni prekidač EASY Operation
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Straight or curved squeegee
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Praktičan oblik mašine
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 550
Radna širina, usisavanje (mm) 850
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 60 / 60
Teoretski površinski učinak (m²/h) 2600
Praktičan površinski učinak (m²/h) 1950
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 3
Brzina četke (rpm) 180 - 1300
Potisni pritisak četki (g/cm²) 26 - 315
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 61
Napon (V) 100 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) 2100
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1516 x 748 x 1146

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.

Oprema

  • DOSE
  • Snažan vučni pogon
  • Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Automatsko dopunjavanje
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
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