Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp sa vučnim pogonom, baterijom koja se ne održava (24 V, 170 Ah) i KIK sistemom zaključavanja osim komfora, nudi lako i bezbedno rukovanje. Izaberite valjkaste glave (55, 65 cm) ili tanjiraste glave (55, 65 cm) (navesti u porudžbini). Kontaktni pritisak četke se može podešavati, a glave se brzo nameštaju / menjaju. Sistem valjaka ima funkciju prethodnog metenja krupne nečistoće. U eco!efficiency režimu baterija traje duže, sistem za ispiranje rezervoara olakšava čišćenje rezervoara prljave vode, Auto Fill funkcija omogućava jednostavno i brzo punjenje rezervoara čistom vodom, a DOSE sistem precizno dozira sredstvo za čišćenje direktno iz njegove posude. Za rad je potrebna i jedna od 4 raspoloživih usisnih guma.