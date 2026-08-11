Mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (60 l) za područja od 1000 do 2500 m². Sa vučnim pogonom, KIK sistemom, sistemom za ispiranje rezervoara, funkcijom automatskog punjenja, jedinicom za doziranje sredstava i baterijom (170 Ah).
Gurajuća mašina za ribanje i sušenje B 60 W Bp sa vučnim pogonom, baterijom koja se ne održava (24 V, 170 Ah) i KIK sistemom zaključavanja osim komfora, nudi lako i bezbedno rukovanje. Izaberite valjkaste glave (55, 65 cm) ili tanjiraste glave (55, 65 cm) (navesti u porudžbini). Kontaktni pritisak četke se može podešavati, a glave se brzo nameštaju / menjaju. Sistem valjaka ima funkciju prethodnog metenja krupne nečistoće. U eco!efficiency režimu baterija traje duže, sistem za ispiranje rezervoara olakšava čišćenje rezervoara prljave vode, Auto Fill funkcija omogućava jednostavno i brzo punjenje rezervoara čistom vodom, a DOSE sistem precizno dozira sredstvo za čišćenje direktno iz njegove posude. Za rad je potrebna i jedna od 4 raspoloživih usisnih guma.
Obeležja i prednosti
Tehnologija glava četke sa diskom ili valjkom
Podesivi potisni pritisak
Snažan vučni pogon
Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.
Snažna baterija od 170 Ah i ugrađeni punjač
Izborni prekidač EASY Operation
Režim eco!efficiency za uštedu energije
Straight or curved squeegee
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Praktičan oblik mašine
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|550
|Radna širina, usisavanje (mm)
|850
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|60 / 60
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|2600
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|1950
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 3
|Brzina četke (rpm)
|180 - 1300
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|26 - 315
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|61
|Napon (V)
|100 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|2100
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1516 x 748 x 1146
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
Oprema
- DOSE
- Snažan vučni pogon
- Konstrukcija rezervoar u rezervoaru
- Sistem ispiranja rezervoara
- Automatsko dopunjavanje
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje