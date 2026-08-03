Uz kompaktnu veličinu i izvanredne karakteristike BD 35/15 C, ova mašina nudi izuzetnu fleksibilnost, jednostavnu upotrebu i efikasne mogućnosti čišćenja. Opremljen sa glavom četke od 35 cm, BD 35/15 C pruža izvanrednu efikasnost čišćenja i upravljivost. Dizajniran posebno za manje prostore, BD 35/15 C je savršen za navigaciju kroz uske uglove i prepune nameštene prostore. Sa visinom od 68 cm, uklapa se ispod većine stolova i nameštaja. Još jedna pogodna karakteristika BD 35/15 C je njegov ugrađeni punjač baterija. Ovo omogućava operateru da puni mašinu na bilo kojoj lokaciji. Kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C je dizajnirana za izdržljivost i pouzdanost. Robusni dizajn i visokokvalitetne komponente obezbeđuju dug radni vek čak i u zahtevnim okruženjima. Lako dostupan dizajn takođe olakšava rutinsko održavanje i čišćenje, tako da se može obaviti brzo i lako.