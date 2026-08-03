Mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack

BD 35/15 C Classic mašina za ribanje i sušenje je savršeno rešenje za male prostore pružajući izuzetnu svestranost. Izuzetna upravljivost i kompaktnost čine čišćenje lakim.

Uz kompaktnu veličinu i izvanredne karakteristike BD 35/15 C, ova mašina nudi izuzetnu fleksibilnost, jednostavnu upotrebu i efikasne mogućnosti čišćenja. Opremljen sa glavom četke od 35 cm, BD 35/15 C pruža izvanrednu efikasnost čišćenja i upravljivost. Dizajniran posebno za manje prostore, BD 35/15 C je savršen za navigaciju kroz uske uglove i prepune nameštene prostore. Sa visinom od 68 cm, uklapa se ispod većine stolova i nameštaja. Još jedna pogodna karakteristika BD 35/15 C je njegov ugrađeni punjač baterija. Ovo omogućava operateru da puni mašinu na bilo kojoj lokaciji. Kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C je dizajnirana za izdržljivost i pouzdanost. Robusni dizajn i visokokvalitetne komponente obezbeđuju dug radni vek čak i u zahtevnim okruženjima. Lako dostupan dizajn takođe olakšava rutinsko održavanje i čišćenje, tako da se može obaviti brzo i lako.

Obeležja i prednosti
Ugrađeni punjač
  • Širokonaponski punjač za praktično punjenje bilo gde
  • Kompatibilan sa širokim opsegom napona
Kompaktnih dimenzija
  • Dobra manevarska sposobnost
  • Lako se udaljava od zida
  • Jednostavan za upotrebu
Optimalno usisavanje
  • The squeegee takođe pouzdano upija vodu u uskim uglovima.
  • Odmah osuši pod
Sklopivi i podesivi upravljač
  • Kompaktan dizajn, štedi više prostora tokom skladištenja
  • Lako se transportuje, uklapa se u većinu automobila
  • Ergonomski podesiv za različite visine operatera.
Podesivi protok vode
  • Maksimalni protok vode od 1 l/min
  • Podesivo u zavisnosti od vrste poda i zaprljanosti
Lako dostupna glava četkice
  • Za uklanjanje četke nisu potrebni alati
  • Lako održavanje nakon rada
Rezervoar za prljavu vodu koji se može ukloniti
  • Jednostavno održavanje
režim eko!efikasnosti
  • Manja potrošnja energije
  • Niži nivo buke
  • Produžuje radno vreme do 25%
Unapređenje vodosnabdevanja
  • U skladu sa EU standardom
  • Ravnomernija distribucija vode poboljšava performanse čišćenja
Prikaz
  • Prikaz kodova grešaka i statusa, olakšava servisiranje
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Radna širina četke (mm) 350
Radna širina, usisavanje (mm) 470
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) max. 15 / max. 15
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 1400
Praktičan površinski učinak (m²/h) 700
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 12 / 38
Trajanje baterije (h) max. 2
Vreme punjenja baterije (h) nominalno 10
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²) 25
Potrošnja vode (l/min) max. 0,95
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 54
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 1 Kom
  • Battery
  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Transportni točkovi

Oprema

  • Tip brisač: Linatex®
Mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
Mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
Mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
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Područja primene
  • BSC
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