Mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C Classic Pack
BD 35/15 C Classic mašina za ribanje i sušenje je savršeno rešenje za male prostore pružajući izuzetnu svestranost. Izuzetna upravljivost i kompaktnost čine čišćenje lakim.
Uz kompaktnu veličinu i izvanredne karakteristike BD 35/15 C, ova mašina nudi izuzetnu fleksibilnost, jednostavnu upotrebu i efikasne mogućnosti čišćenja. Opremljen sa glavom četke od 35 cm, BD 35/15 C pruža izvanrednu efikasnost čišćenja i upravljivost. Dizajniran posebno za manje prostore, BD 35/15 C je savršen za navigaciju kroz uske uglove i prepune nameštene prostore. Sa visinom od 68 cm, uklapa se ispod većine stolova i nameštaja. Još jedna pogodna karakteristika BD 35/15 C je njegov ugrađeni punjač baterija. Ovo omogućava operateru da puni mašinu na bilo kojoj lokaciji. Kompaktna mašina za ribanje i sušenje BD 35/15 C je dizajnirana za izdržljivost i pouzdanost. Robusni dizajn i visokokvalitetne komponente obezbeđuju dug radni vek čak i u zahtevnim okruženjima. Lako dostupan dizajn takođe olakšava rutinsko održavanje i čišćenje, tako da se može obaviti brzo i lako.
Obeležja i prednosti
Ugrađeni punjač
- Širokonaponski punjač za praktično punjenje bilo gde
- Kompatibilan sa širokim opsegom napona
Kompaktnih dimenzija
- Dobra manevarska sposobnost
- Lako se udaljava od zida
- Jednostavan za upotrebu
Optimalno usisavanje
- The squeegee takođe pouzdano upija vodu u uskim uglovima.
- Odmah osuši pod
Sklopivi i podesivi upravljač
- Kompaktan dizajn, štedi više prostora tokom skladištenja
- Lako se transportuje, uklapa se u većinu automobila
- Ergonomski podesiv za različite visine operatera.
Podesivi protok vode
- Maksimalni protok vode od 1 l/min
- Podesivo u zavisnosti od vrste poda i zaprljanosti
Lako dostupna glava četkice
- Za uklanjanje četke nisu potrebni alati
- Lako održavanje nakon rada
Rezervoar za prljavu vodu koji se može ukloniti
- Jednostavno održavanje
režim eko!efikasnosti
- Manja potrošnja energije
- Niži nivo buke
- Produžuje radno vreme do 25%
Unapređenje vodosnabdevanja
- U skladu sa EU standardom
- Ravnomernija distribucija vode poboljšava performanse čišćenja
Prikaz
- Prikaz kodova grešaka i statusa, olakšava servisiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Radna širina četke (mm)
|350
|Radna širina, usisavanje (mm)
|470
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|max. 15 / max. 15
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 1400
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|700
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|12 / 38
|Trajanje baterije (h)
|max. 2
|Vreme punjenja baterije (h)
|nominalno 10
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|25
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 0,95
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|54
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 1 Kom
- Battery
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Transportni točkovi
Oprema
- Tip brisač: Linatex®
Videos
Područja primene
- BSC
- Maloprodaja
- Ugostiteljstvo
- ReCa
- Javni servis
- Zdravstvena zaštita
- Kancelarije
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