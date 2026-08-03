Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah

Integrisana AGM baterija kapaciteta 115 Ah omogućava duge cikluse rada naše gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robusna, prilagodljiva mašina.

Opremljena veoma kvalitetnim elementima, kao što su dvostruka tanjirasta četka sa podesivom silom pritiska na pod ili aluminijumska usisna šina, naša baterijska gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack daje impresivne rezultate. Zahvaljujući rezervoaru od 75 litara i integrisanoj AGM bateriji od 115 Ah, kojoj nije potrebno održavanje, osigurani su dugi ciklusi čišćenja. Kompaktan dizajn pruža optimalnu mogućnost manevrisanja, dok robusnost ove mašine potvrđuje da se ona može koristiti i za čišćenje najupornijih zaprljanja. Veoma se jednostavno koristi i održava, što značajno olakšava rad korisniku.

Obeležja i prednosti
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
Veoma jednostavan koncept rukovanja
Kompaktna i robusna konstrukcija
Potisni pritisak četke se može podesiti po potrebi
Sa AGM baterijom od 105 Ah bez održavanja i eksternim punjačem baterije
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 705
Radna širina, usisavanje (mm) 1030
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 75 / 75
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 3525
Praktičan površinski učinak (m²/h) 2115
Tip baterije Bez održavanja
Battery (V/Ah) 24 / 115
Trajanje baterije (h) max. 2,2
Vreme punjenja baterije (h) cca. 12,4
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 240
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Brzina vožnje (km/h) max. 5
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Širina okretanja (mm) 1550
Potrošnja vode (l/min) max. 2,75
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 63 - 65
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1850
Dozvoljena celokupna težina (kg) 325
Težina bez pribora (kg) 78
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Tanjirasta četka: 2 Kom
  • Battery
  • Battery and battery charger included
  • Uglasta usisna šina

Oprema

  • Snažan vučni pogon
  • Sistem s 2 rezervoara
Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
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Područja primene
  • Idealno za čišćenje u maloprodaji, tržnim centrima i prodavnicama tipa „Uradi sam“
  • Idealno za čišćenje aerodroma, u industriji i transportnim preduzećima
  • Idealno za izvođače radova, npr. u sportskim salama
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