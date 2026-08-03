Mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Integrisana AGM baterija kapaciteta 115 Ah omogućava duge cikluse rada naše gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robusna, prilagodljiva mašina.
Opremljena veoma kvalitetnim elementima, kao što su dvostruka tanjirasta četka sa podesivom silom pritiska na pod ili aluminijumska usisna šina, naša baterijska gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack daje impresivne rezultate. Zahvaljujući rezervoaru od 75 litara i integrisanoj AGM bateriji od 115 Ah, kojoj nije potrebno održavanje, osigurani su dugi ciklusi čišćenja. Kompaktan dizajn pruža optimalnu mogućnost manevrisanja, dok robusnost ove mašine potvrđuje da se ona može koristiti i za čišćenje najupornijih zaprljanja. Veoma se jednostavno koristi i održava, što značajno olakšava rad korisniku.
Obeležja i prednosti
Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma
Veoma jednostavan koncept rukovanja
Kompaktna i robusna konstrukcija
Potisni pritisak četke se može podesiti po potrebi
Sa AGM baterijom od 105 Ah bez održavanja i eksternim punjačem baterije
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|705
|Radna širina, usisavanje (mm)
|1030
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|75 / 75
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|max. 3525
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|2115
|Tip baterije
|Bez održavanja
|Battery (V/Ah)
|24 / 115
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,2
|Vreme punjenja baterije (h)
|cca. 12,4
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 240
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Brzina vožnje (km/h)
|max. 5
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Širina okretanja (mm)
|1550
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 2,75
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|63 - 65
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1850
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|325
|Težina bez pribora (kg)
|78
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Tanjirasta četka: 2 Kom
- Battery
- Battery and battery charger included
- Uglasta usisna šina
Oprema
- Snažan vučni pogon
- Sistem s 2 rezervoara
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Područja primene
- Idealno za čišćenje u maloprodaji, tržnim centrima i prodavnicama tipa „Uradi sam“
- Idealno za čišćenje aerodroma, u industriji i transportnim preduzećima
- Idealno za izvođače radova, npr. u sportskim salama
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