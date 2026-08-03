Opremljena veoma kvalitetnim elementima, kao što su dvostruka tanjirasta četka sa podesivom silom pritiska na pod ili aluminijumska usisna šina, naša baterijska gurajuća mašina za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack daje impresivne rezultate. Zahvaljujući rezervoaru od 75 litara i integrisanoj AGM bateriji od 115 Ah, kojoj nije potrebno održavanje, osigurani su dugi ciklusi čišćenja. Kompaktan dizajn pruža optimalnu mogućnost manevrisanja, dok robusnost ove mašine potvrđuje da se ona može koristiti i za čišćenje najupornijih zaprljanja. Veoma se jednostavno koristi i održava, što značajno olakšava rad korisniku.