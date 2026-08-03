Dizajnirana za površinski učinak od 4500 m² po satu: naša veoma kompaktna baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kojom se lako rukuje oduševljava širokim asortimanom dodatne opreme, pouzdanom konstrukcijom tanjiraste četke radne širine 75 centimetara i rezervoarima od 110 litara za čistu i prljavu vodu. Sve funkcije su praktične, jednostavne za rukovanje i mogu se birati preko velikog ekrana u boji na 30 jezika, a radni elementi označeni različitim bojama dodatno olakšavaju rukovanje. Integrisani KIK sistem za zaključavanje omogućava individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine, na taj način efikasno sprečavajući nastanak grešaka u radu. Naša funkcija Auto Fill, sistem doziranja sredstava za čišćenje DOSE i sistem za doziranje vode u zavisnosti od brzine kretanja dolaze kao serijska oprema koja štedi vreme i resurse. Pored toga, prednosti po korisnika su i izuzetna udobnost pri vožnji i visok nivo bezbednosti zahvaljujući podesivosti sedišta po visini i svetlima za dnevnu vožnju.