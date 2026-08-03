Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kojom se lako rukuje ima radnu površinu od 75 centimetara, dve tanjiraste četke i funkciju Auto Fill za brzu dopunu rezervoara od 110 litara čistom vodom.
Dizajnirana za površinski učinak od 4500 m² po satu: naša veoma kompaktna baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kojom se lako rukuje oduševljava širokim asortimanom dodatne opreme, pouzdanom konstrukcijom tanjiraste četke radne širine 75 centimetara i rezervoarima od 110 litara za čistu i prljavu vodu. Sve funkcije su praktične, jednostavne za rukovanje i mogu se birati preko velikog ekrana u boji na 30 jezika, a radni elementi označeni različitim bojama dodatno olakšavaju rukovanje. Integrisani KIK sistem za zaključavanje omogućava individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine, na taj način efikasno sprečavajući nastanak grešaka u radu. Naša funkcija Auto Fill, sistem doziranja sredstava za čišćenje DOSE i sistem za doziranje vode u zavisnosti od brzine kretanja dolaze kao serijska oprema koja štedi vreme i resurse. Pored toga, prednosti po korisnika su i izuzetna udobnost pri vožnji i visok nivo bezbednosti zahvaljujući podesivosti sedišta po visini i svetlima za dnevnu vožnju.
Obeležja i prednosti
Height-adjustable seatSavršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca. Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada. Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.
Doziranje vode u zavisnosti od brzineSmanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada. Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak. Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.
Inovativni KIK sistem zaključavanjaRazličite dozvole za pristup preko ključeva obeleženih bojom štite od grešaka rukovaoca. Režimi čišćenja i druge funkcije mogu se unapred podesiti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje konkretnim poslovima koje obavlja određeni korisnik.
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
- Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
- Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
- Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|4500
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3150
|Battery (V)
|24
|Trajanje baterije (h)
|max. 4
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|180
|Potisni pritisak četki (g/cm²)
|40
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 5,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2350
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|251
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Ugradni punjač
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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