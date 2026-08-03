Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kojom se lako rukuje ima radnu površinu od 75 centimetara, dve tanjiraste četke i funkciju Auto Fill za brzu dopunu rezervoara od 110 litara čistom vodom.

Dizajnirana za površinski učinak od 4500 m² po satu: naša veoma kompaktna baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kojom se lako rukuje oduševljava širokim asortimanom dodatne opreme, pouzdanom konstrukcijom tanjiraste četke radne širine 75 centimetara i rezervoarima od 110 litara za čistu i prljavu vodu. Sve funkcije su praktične, jednostavne za rukovanje i mogu se birati preko velikog ekrana u boji na 30 jezika, a radni elementi označeni različitim bojama dodatno olakšavaju rukovanje. Integrisani KIK sistem za zaključavanje omogućava individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine, na taj način efikasno sprečavajući nastanak grešaka u radu. Naša funkcija Auto Fill, sistem doziranja sredstava za čišćenje DOSE i sistem za doziranje vode u zavisnosti od brzine kretanja dolaze kao serijska oprema koja štedi vreme i resurse. Pored toga, prednosti po korisnika su i izuzetna udobnost pri vožnji i visok nivo bezbednosti zahvaljujući podesivosti sedišta po visini i svetlima za dnevnu vožnju.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE: Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca. Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada. Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE: Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada. Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak. Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE: Inovativni KIK sistem zaključavanja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Različite dozvole za pristup preko ključeva obeleženih bojom štite od grešaka rukovaoca. Režimi čišćenja i druge funkcije mogu se unapred podesiti za svakog korisnika. Optimalno prilagođavanje konkretnim poslovima koje obavlja određeni korisnik.
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) 4500
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3150
Battery (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 4
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (g/cm²) 40
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 251
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Ugradni punjač
  • Savijena usisna šina
  • kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+D75+DOSE
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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