Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R koja štedi resurse, sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, sistemom za doziranje vode zavisno od brzine i inovativnim KIK sistemom zaključavanja.

Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa dokazanom tehnikom valjkaste četke, radnom širinom od 75 centimetara i integrisanom funkcijom metenja za brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. U cilju uštede resursa, mašina je opremljena sistemom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE, kao i doziranjem vode u zavisnosti od brzine kretanja. Inovativna funkcija Auto Fill deo je serijske opreme koja olakšava i ubrzava proces dopunjavanja rezervoara od 110 litara čistom vodom. Veliki ekran u boji, koji podržava 30 različitih jezika i preko koga se mogu izvršiti sva važna podešavanja, je takođe deo serijske opreme. U cilju pouzdane prevencije grešaka u radu, preko inovativnog KIK sistema zaključavanja svakom korisniku se može dodeliti pravo pristupa. Pored toga, prednosti po korisnika su i visok nivo udobnosti pri vožnji i poboljšana bezbednost zahvaljujući podesivosti sedišta po visini i svetlima za dnevnu vožnju. Dodatak za bočno ribanje koji povećava radnu širinu i omogućava čišćenje blizu ivica na raspolaganju je kao opciona oprema.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE: Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima. Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine. Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE: Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca. Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada. Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE: Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada. Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak. Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • Odlični rezultati usisavanja zahvaljujući nepoderivim i dugovečnim usisnim usnama Linatex®.
  • Brza i jednostavna zamena usisnih usni.
  • Zaokreću se kada naiđu na zid, što sprečava nastanak oštećenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) 4500
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3150
Battery (V) 24
Trajanje baterije (h) max. 4
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Potisni pritisak četki (g/cm²) 500
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 251
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Ugradni punjač
  • Savijena usisna šina
  • kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bc+R75+DOSE
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
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