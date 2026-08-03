Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa dokazanom tehnikom valjkaste četke, radnom širinom od 75 centimetara i integrisanom funkcijom metenja za brzo i dubinsko čišćenje u samo jednom koraku. U cilju uštede resursa, mašina je opremljena sistemom za doziranje sredstva za čišćenje DOSE, kao i doziranjem vode u zavisnosti od brzine kretanja. Inovativna funkcija Auto Fill deo je serijske opreme koja olakšava i ubrzava proces dopunjavanja rezervoara od 110 litara čistom vodom. Veliki ekran u boji, koji podržava 30 različitih jezika i preko koga se mogu izvršiti sva važna podešavanja, je takođe deo serijske opreme. U cilju pouzdane prevencije grešaka u radu, preko inovativnog KIK sistema zaključavanja svakom korisniku se može dodeliti pravo pristupa. Pored toga, prednosti po korisnika su i visok nivo udobnosti pri vožnji i poboljšana bezbednost zahvaljujući podesivosti sedišta po visini i svetlima za dnevnu vožnju. Dodatak za bočno ribanje koji povećava radnu širinu i omogućava čišćenje blizu ivica na raspolaganju je kao opciona oprema.