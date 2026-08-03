Kompaktna, okretna, baterijska: naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R s tanjirastom četkom i radnom širinom od 75 centimetara nenadmašno obavlja poslove održavanja, ne preskačući ni uglove. Zahvaljujući rezervoarima za čistu i prljavu vodu od 110 litara i doziranju vode u zavisnosti od brzine omogućava dugotrajne intervale čišćenja i učinak od 4500 m² na sat. Moćan akumulator od 170 Ah zajedno s kompatibilnim punjačem dolaze kao serijska oprema, a takođe i funkcija Auto Fill za dopunu rezervoara čistom vodom koja štedi vreme i KIK sistem zaključavanja za individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine. B 110 R je neverovatno jednostavna mašina, i to zahvaljujući radnim elementima koji su označeni različitim bojama i velikom displeju na kome se mogu podesiti sve važne funkcije na preko 30 jezika. Mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana, što unapređuje bezbednost i udobnost tokom korišćenja.