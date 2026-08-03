Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75

Serijski opremljena moćnim akumulatorom od 170 Ah i ugrađenim punjačem: naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kompaktna je, laka za upravljanje, s tanjirastom četkom.

Kompaktna, okretna, baterijska: naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R s tanjirastom četkom i radnom širinom od 75 centimetara nenadmašno obavlja poslove održavanja, ne preskačući ni uglove. Zahvaljujući rezervoarima za čistu i prljavu vodu od 110 litara i doziranju vode u zavisnosti od brzine omogućava dugotrajne intervale čišćenja i učinak od 4500 m² na sat. Moćan akumulator od 170 Ah zajedno s kompatibilnim punjačem dolaze kao serijska oprema, a takođe i funkcija Auto Fill za dopunu rezervoara čistom vodom koja štedi vreme i KIK sistem zaključavanja za individualno dodeljivanje pristupa važnim funkcijama mašine. B 110 R je neverovatno jednostavna mašina, i to zahvaljujući radnim elementima koji su označeni različitim bojama i velikom displeju na kome se mogu podesiti sve važne funkcije na preko 30 jezika. Mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana, što unapređuje bezbednost i udobnost tokom korišćenja.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75: Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75: Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75: Inovativni KIK sistem zaključavanja
Inovativni KIK sistem zaključavanja
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) 4500
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3150
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (kg) 75
Širina okretanja (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 370
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parking brake
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
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