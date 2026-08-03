Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD

Rezervoari za čistu i prljavu vodu od 110 litara, kao i funkcija Auto Fill naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R omogućavaju površinski učinak od 5100 m² na sat.

Zahvaljujući zapreminama rezervoara od po 110 litara za čistu i prljavu vodu, kao i glavi za tanjirastu četku radne širine od 75 centimetara, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R bez problema postiže učinak od 5100 m² po satu. Dodatak za bočno ribanje je takođe postavljen, a njime se povećava radna širina za 10 centimetara i omogućava čišćenje uz samu ivicu. Pored sistema za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i uštedu resursa, funkcije Auto Fill za dopunu čistom vodom kojom se štedi vreme i KIK sistema za zaključavanje za eliminisanje grešaka, mašina ima i dodatnu opremu za efikasnost i udobnost pri radu. Akumulator snage 170 Ah i ugrađeni punjač takođe se serijski isporučuju uz mašinu. Korisnici mogu da uživaju u udobnom sedištu podesive visine, jednostavnom podešavanju preko ekrana u boji na preko 30 jezika, kao i svetlima za dnevnu vožnju za povećanu pasivnu bezbednost.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac
Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD: Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) max. 5100
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3600
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 180
Potisni pritisak četki (kg) 75
Širina okretanja (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 380
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Savijena usisna šina
  • Bočna četka za ribanje
  • robusna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom
  • kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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