Zahvaljujući zapreminama rezervoara od po 110 litara za čistu i prljavu vodu, kao i glavi za tanjirastu četku radne širine od 75 centimetara, naša nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R bez problema postiže učinak od 5100 m² po satu. Dodatak za bočno ribanje je takođe postavljen, a njime se povećava radna širina za 10 centimetara i omogućava čišćenje uz samu ivicu. Pored sistema za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i uštedu resursa, funkcije Auto Fill za dopunu čistom vodom kojom se štedi vreme i KIK sistema za zaključavanje za eliminisanje grešaka, mašina ima i dodatnu opremu za efikasnost i udobnost pri radu. Akumulator snage 170 Ah i ugrađeni punjač takođe se serijski isporučuju uz mašinu. Korisnici mogu da uživaju u udobnom sedištu podesive visine, jednostavnom podešavanju preko ekrana u boji na preko 30 jezika, kao i svetlima za dnevnu vožnju za povećanu pasivnu bezbednost.