Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75

Naša baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R ima učinak od čak 4500 m² na sat. Akumulator od 170 Ah i punjač dolaze u vidu serijske opreme.

Dugotrajni intervali i učinak od 4500 m² na sat mogući su uz pomoć naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R. Ima snažan akumulator od 170 Ah, integrisani punjač, rezervoare za čistu i prljavu vodu od 110 litara, kao i ekonomično doziranje vode u zavisnosti od brzine. S radnom širinom od 75 centimetara površine se čiste pomoću pouzdane valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja. Rukovanje mašinom takođe je vrlo jednostavno. Osim našim inovativnim KIK sistemom za zaključavanje kojim se eliminišu greške, jednostavnost rukovanja omogućena je zahvaljujući radnim elementima u boji, prekidačem EASY Operation, višejezičnim ekranom, kao i praktičnom funkcijom Auto Fill za uštedu vremena koja puni rezervoar čistom vodom. Mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana, što unapređuje bezbednost i udobnost tokom korišćenja.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75: Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) 4500
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3150
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Potisni pritisak četki (kg) 75
Širina okretanja (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 370
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Savijena usisna šina

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • Parking brake
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.