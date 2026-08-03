Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
Naša baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R ima učinak od čak 4500 m² na sat. Akumulator od 170 Ah i punjač dolaze u vidu serijske opreme.
Dugotrajni intervali i učinak od 4500 m² na sat mogući su uz pomoć naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R. Ima snažan akumulator od 170 Ah, integrisani punjač, rezervoare za čistu i prljavu vodu od 110 litara, kao i ekonomično doziranje vode u zavisnosti od brzine. S radnom širinom od 75 centimetara površine se čiste pomoću pouzdane valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja. Rukovanje mašinom takođe je vrlo jednostavno. Osim našim inovativnim KIK sistemom za zaključavanje kojim se eliminišu greške, jednostavnost rukovanja omogućena je zahvaljujući radnim elementima u boji, prekidačem EASY Operation, višejezičnim ekranom, kao i praktičnom funkcijom Auto Fill za uštedu vremena koja puni rezervoar čistom vodom. Mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana, što unapređuje bezbednost i udobnost tokom korišćenja.
Obeležja i prednosti
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Height-adjustable seat
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|4500
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3150
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Potisni pritisak četki (kg)
|75
|Širina okretanja (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 5,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2350
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|370
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Savijena usisna šina
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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