Dugotrajni intervali i učinak od 4500 m² na sat mogući su uz pomoć naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R. Ima snažan akumulator od 170 Ah, integrisani punjač, rezervoare za čistu i prljavu vodu od 110 litara, kao i ekonomično doziranje vode u zavisnosti od brzine. S radnom širinom od 75 centimetara površine se čiste pomoću pouzdane valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja. Rukovanje mašinom takođe je vrlo jednostavno. Osim našim inovativnim KIK sistemom za zaključavanje kojim se eliminišu greške, jednostavnost rukovanja omogućena je zahvaljujući radnim elementima u boji, prekidačem EASY Operation, višejezičnim ekranom, kao i praktičnom funkcijom Auto Fill za uštedu vremena koja puni rezervoar čistom vodom. Mašina je opremljena sedištem za vozača podesivim po visini i svetlima za bolju vidljivost tokom dana, što unapređuje bezbednost i udobnost tokom korišćenja.