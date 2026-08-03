Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE

Moćna i veoma jednostavna za rad: nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R s velikim paketom opreme, glavom s valjkastom četkom s integrisanom jedinicom za metenje i radnom širinom od 75 centimetara.

Pametno osmišljena oprema za zaštitu dragocenih resursa, kao što su sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i sistem za doziranje vode zavisno od brzine, suštinski su elementi koncepta naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R. Snažan akumulator od 170 Ah i ugrađeni punjač isporučuju se serijski. Glava valjkaste četke radne širine 75 centimetara i integrisana funkcija za prethodno metenje oduševljavaju svojim optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija Auto Fill i automatski sistem za ispiranje rezervoara deo su serijske opreme i namenjeni su brzom punjenju čistom vodom ili dubinskom čišćenju rezervoara za prljavu vodu. Oba rezervoara mogu da prime 110 litara. Pored toga, korisnici mogu da uživaju u udobnom sedištu podesive visine, jednostavnom podešavanju preko ekrana u boji na preko 30 jezika, kao i svetlima za dnevnu vožnju za još veću bezbednost. B 110 R ostvaruje učinak od oko 4500 m² na sat.

Obeležja i prednosti
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Height-adjustable seat
Height-adjustable seat
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Battery
Vučni pogon Vučni motor
Radna širina četke (mm) 750
Radna širina, usisavanje (mm) 950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) 110 / 110
Teoretski površinski učinak (m²/h) 4500
Praktičan površinski učinak (m²/h) 3150
Battery (V/Ah) 24 / 170
Trajanje baterije (h) max. 2,5
Vreme punjenja baterije (h) 7
Napon (napajanje punjača baterija) (V) 100 - 230
Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz) 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona (%) 10
Brzina četke (rpm) 1200
Potisni pritisak četki (kg) 75
Širina okretanja (mm) 1750
Potrošnja vode (l/min) max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 59
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) do 2350
Dozvoljena celokupna težina (kg) 650
Ažuriranja softvera dostupna do 2032-01-01
Težina bez pribora (kg) 373
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Akumulator i ugradni punjač uklj.
  • Savijena usisna šina
  • kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

  • Automatsko dopunjavanje
  • Sistem ispiranja rezervoara
  • Snažan vučni pogon
  • Automatsko zaustavljanje vode
  • DOSE
  • Parking brake
  • Integrisani mehanizam za metenje
  • Elektromagnetni ventil
  • Sistem s 2 rezervoara
  • Height-adjustable seat
  • Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
  • serijski sa dnevnim svetlom
  • malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
  • robustan prednji odbojnik
  • sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
  • ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
  • koncept boja i rukovanja Kärcher
  • Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
  • izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
  • mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
  • električni i mehanički prekidač s plovkom
  • izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Videos
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
  • Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.