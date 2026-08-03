Mašina za ribanje i sušenje B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Moćna i veoma jednostavna za rad: nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R s velikim paketom opreme, glavom s valjkastom četkom s integrisanom jedinicom za metenje i radnom širinom od 75 centimetara.
Pametno osmišljena oprema za zaštitu dragocenih resursa, kao što su sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i sistem za doziranje vode zavisno od brzine, suštinski su elementi koncepta naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R. Snažan akumulator od 170 Ah i ugrađeni punjač isporučuju se serijski. Glava valjkaste četke radne širine 75 centimetara i integrisana funkcija za prethodno metenje oduševljavaju svojim optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija Auto Fill i automatski sistem za ispiranje rezervoara deo su serijske opreme i namenjeni su brzom punjenju čistom vodom ili dubinskom čišćenju rezervoara za prljavu vodu. Oba rezervoara mogu da prime 110 litara. Pored toga, korisnici mogu da uživaju u udobnom sedištu podesive visine, jednostavnom podešavanju preko ekrana u boji na preko 30 jezika, kao i svetlima za dnevnu vožnju za još veću bezbednost. B 110 R ostvaruje učinak od oko 4500 m² na sat.
Obeležja i prednosti
Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja
Height-adjustable seat
Doziranje vode u zavisnosti od brzine
Robusna usisna letva izrađena od aluminijuma livenog pod pritiskom
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Battery
|Vučni pogon
|Vučni motor
|Radna širina četke (mm)
|750
|Radna širina, usisavanje (mm)
|950
|Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l)
|110 / 110
|Teoretski površinski učinak (m²/h)
|4500
|Praktičan površinski učinak (m²/h)
|3150
|Battery (V/Ah)
|24 / 170
|Trajanje baterije (h)
|max. 2,5
|Vreme punjenja baterije (h)
|7
|Napon (napajanje punjača baterija) (V)
|100 - 230
|Frekvencija (napajanje punjača baterija) (Hz)
|50 - 60
|Sposobnost savlađivanja uspona (%)
|10
|Brzina četke (rpm)
|1200
|Potisni pritisak četki (kg)
|75
|Širina okretanja (mm)
|1750
|Potrošnja vode (l/min)
|max. 5,7
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|59
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|do 2350
|Dozvoljena celokupna težina (kg)
|650
|Ažuriranja softvera dostupna do
|2032-01-01
|Težina bez pribora (kg)
|373
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Savijena usisna šina
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje
Oprema
- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Integrisani mehanizam za metenje
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
- izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
- mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
- električni i mehanički prekidač s plovkom
- izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u supermarketima, tržnim centrima i bolnicama
- Takođe prikladan za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
Sredstva za čišćenje
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