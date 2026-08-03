Pametno osmišljena oprema za zaštitu dragocenih resursa, kao što su sistem za doziranje sredstava za čišćenje DOSE i sistem za doziranje vode zavisno od brzine, suštinski su elementi koncepta naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R. Snažan akumulator od 170 Ah i ugrađeni punjač isporučuju se serijski. Glava valjkaste četke radne širine 75 centimetara i integrisana funkcija za prethodno metenje oduševljavaju svojim optimalnim učinkom čišćenja. Naša pametna funkcija Auto Fill i automatski sistem za ispiranje rezervoara deo su serijske opreme i namenjeni su brzom punjenju čistom vodom ili dubinskom čišćenju rezervoara za prljavu vodu. Oba rezervoara mogu da prime 110 litara. Pored toga, korisnici mogu da uživaju u udobnom sedištu podesive visine, jednostavnom podešavanju preko ekrana u boji na preko 30 jezika, kao i svetlima za dnevnu vožnju za još veću bezbednost. B 110 R ostvaruje učinak od oko 4500 m² na sat.